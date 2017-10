Milan AEK Atene streaming

Il proverbio della giornata potrebbe essere che non c’è due senza tre. Ed è quello che si augura Montella alla vigilia di Milan AEK, ultima partita del girone di andata di Europa League che potrebbe sancire un deciso passo avanti della squadra rossonera verso la qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione continentale. L’unica che per il momento stia concedendo soddisfazioni al Diavolo che in campionato non trova invece pace.

E dove la situazione si è aggravata dopo il ko nel derby della Madonnina contro l’Inter che ha scavato un fossato difficilmente colmabile da Bonucci e compagni. Che potrebbero quindi accarezzare il dolce sogno dell’Europa League per arrivare là dove è stato fissato il traguardo: l’approdo alla prossima Champions League. Un tempo casa naturale dei rossoneri prima del necessario processo di rinnovamento, anche societario, che si sta prolungando più del previsto. Montella non rinuncerà alla sua difesa a tre con Bonucci, Romagnoli e Zapata favorito su Musacchio.

Biglia invece dovrebbe riposare così a centrocampo sarà la coppia Montolivo-Locatelli a giostrare le danze. Calhanoglu sarà di nuovo in campo dopo la sosta vietata in campionato causa squalifica mentre sugli Rodriguez farà coppia con Abate che ha vinto, almeno questo è quello che pare di capire, il ballottaggio con Borini. André Silva e Cutrone proveranno invece a far male alla retroguardia greca e dovranno pure riuscirci per conquistare tre punti di fondamentale importanza. L’AEK scenderà in campo con il consueto 4-3-3.

Nel trio d'attacco ci saranno quasi sicuramente due vecchie conoscenze del calcio italiano, l'ex Verona e Bologna Lazaros Christodoupoulos e l'ex Atalanta ed Empoli Marko Livaja. Vedere Milan AEK in streaming, legale e di buona qualità, sarà quindi possibile attraverso le classiche modalità che questa alternativa offre a un pubblico sempre più vasto e fedele. Una possibilità per vedere live gratis l’evento prescelto anche per chi non ha un abbonamento alla pay per view. Dove vedere questa sfida dai contorni davvero interessanti potrete scoprirlo leggendo questo articolo.

Milan AEK live gratis streaming siti emittenti

Chi è alla ricerca dei siti giusti, quelli che in pratica offrono questo servizio in maniera legale e gratuita possono scegliere di vedere Milan AEK in streaming live gratis ricercando i siti web delle emittenti che operano fuori dall’Italia. Si tratta dell’alternativa più diffusa anche perché tutti conoscono la possibilità di usufruire dei siti giusti, che ovviamente garantiscono anche gli aspetti legali della faccenda, attraverso ricerche attente che devono evitare le soluzioni che vengono oscurate proprio perché non rispettano questi criteri.

I siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani rappresentano dunque un porto sicuro nel quale approdare. E di seguito abbiamo pensato di offrire un piccolo sunto che potrebbe dare il la alle vostre ricerche:

Slovacchia con Slovenská Televízia; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Svezia con Modern Times Group; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con Radio-televizija Srbije.

Milan AEK streaming italiano Sky

Parafrasando un vecchio claim di una pubblicità molto in voga negli anni ’90 si potrebbe dire che c’è solo Sky per chi non si accontenta. Molti, infatti, non sanno fare a meno della telecronaca in italiano e della pulizia perfetta delle immagini. In questo caso c’è poco da discutere o ricercare. Solo la pay tv, che detiene in esclusiva anche per quest’anno la trasmissione delle immagini di Milan AEK e delle altre sfide dell’Europa League per l’Italia, può risolvere questo problema.

Lo streaming è fornito dalla piattaforma streaming dell’emittente di proprietà del magnate australiano, Sky Go, che si può scaricare anche sui vostri dispositivi mobili. Piccolo dettaglio, che non vi sarà sfuggito, sarà la necessità di acquistare l’intero pacchetto dell’Europa League, oppure anche il singolo evento a patto di possedere l’apposito decoder.

Oppure non resta che affidarsi alla piattaforma Now TV, che rientra a pieno titolo nella sterminata galassia Sky. Per abbonarsi si va da un minimo di nove euro e novantanove centesimi con la possibilità di provare gratuitamente il servizio. Questa modalità consente di vedere le partite anche sul proprio computer (Mac o Pc), oppure attraverso la smart TV, il decoder tradizionale, l’Xbox, la Chromecast e smart cam, smartphone e tablet per la diretta streaming dell’Europa League.

Dove vedere Milan AEK in streaming con siti dei bookmaker.

L’ultima opzione per capire dove vedere Milan AEK in streaming live gratis in maniera legale e senza alcun tipo di problema è quella che si può trovare attraverso lo sfruttamento dei siti dei bookmaker. Un’opportunità che gli appassionati del mondo delle scommesse hanno, ovviamente, scoperto prima di tutti gli altri visto che frequentavano per la loro passione questi portali già da prima.

In questa circostanza potrebbe essere necessario prima iscriversi alla piattaforma prescelta e poi aprire un conto online se ancora non lo si possiede. Ultimo ingrediente utile per avere questa opportunità è quello di scommettere con una certa frequenza.