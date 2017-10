Nizza Lazio streaming live gratis diretta oggi su siti web, Rojadirecta, link giovedì 19 ottobre

Nizza Lazio sarà lo scontro diretto tra le due capolista del girone K di questa Europa League che si affrontano per decidere chi delle due possa continuare a restare in testa. Sfida equilibrata

L’ubriacatura di felicità dopo la vittoria all’Allianz Stadium di Torino è stata smaltita in fretta e furia dai biancocelesti che non possono permettersi pause, nemmeno dopo aver battuto i sei volte campioni d’Italia della Juventus. Tra l’altro in uno stadio praticamente inviolabile fin dalla sua genesi. Ma nel cammino che quest’anno la Lazio sta portando avanti non c’è spazio per il relax.

Bisogna mantenersi sugli standard a cui sono stati abituati tifosi ed appassionati di calcio che non possono non apprezzare quello che di buono sta facendo la formazione di Simone Inzaghi. Nizza Lazio sarà anche lo scontro diretto tra le capolista del girone K di questa Europa League che si affrontano per decidere chi delle due possa continuare a restare in testa. Il discorso qualificazione non sembra essere in discussione visto che i valori tecnici mostrano un divario netto tra Nizza e Lazio e le altre.

Lo streaming live gratis diretta della sfida tra Nizza e Lazio che si giocherà oggi 19 ottobre, si può ricercare attraverso i siti web che offrono questa possibilità in maniera legale, restando bene alla larga da quelli come Rojadirecta che rientra in quei link che vengono oscurati puntualmente dall’autorità competente. Insomma i tifosi della Lazio devono continuare ad avere fiducia nella loro squadra. Per loro si prepara un’altra notte magica. Bisognerà godersela.

Sfida tra capolista, dunque, almeno in Europa. Il Nizza non sta attraversando un gran momento, almeno in campionato e riverserà quindi nell’impegno europeo tutta la determinazione e la rabbia per una stagione che non è iniziata come i francesi aspettavano. Sarà una sfida che parlerà molto italiano visto che nelle fila dei francesi oltre a Balotelli milita anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Sneijder.

Il Nizza è chiamato a cancellare i fantasmi delle squadre italiane, dopo la brutta sconfitta nel turno preliminare di Champions contro il Napoli. La partita si disputerà giovedì 19 ottobre all’Allianz Riviera di Nizza, con il fischio d’inizio previsto per le ore 19.00. Una delle opportunità che sarà preferita da quelli che intendono vedere Nizza Lazio in streaming è quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia.

Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen.

Lo streaming di Nizza Lazio live viene messo a disposizione anche da Sky. Che offre anche l’unica alternativa a quelli che non sanno rinunciare alla telecronaca in italiano e ad immagini che, grazie alla tecnologia 4K, sono davvero il top. Per vedere in maniera legale la sfida anche sui propri dispositivi mobili, oltre che su tablet e smartphone grazie allo streaming Sky obbliga a sottoscrivere l’abbonamento con la pay per view per potere usufruire di questi servizi.

Oppure di comprare il singolo evento a patto di possedere già un decoder ed essere cliente Sky. Esiste infatti una piattaforma streaming, che si chiama Sky Go dove è possibile vedere in streaming le partite in diretta Sky, anche Nizza Lazio di Europa League. Soluzione valida in esclusiva per gli abbonati. Oppure si può provare con la piattaforma più economica Now TV che fa sempre parte dell’immensa galassia del network di proprietà del magnate australiano.

Per abbonarsi si va da un minimo di nove euro e novantanove centesimi con la possibilità di provare gratuitamente il servizio. Questa modalità consente di vedere le partite anche sul proprio computer (Mac o Pc), oppure attraverso la smart TV, il decoder tradizionale, l’Xbox, la Chromecast e smart cam, smartphone e tablet per la diretta streaming dell’Europa League.

Gli utenti italiani possono vedere Nizza Lazio in streaming anche con Rojadirecta. Ma in questo caso questa soluzione non rispetta gli aspetti legali e il sito viene oscurato dall’autorità competente e non consentendo la visione dell’evento prescelto. Per vedere in streaming legale e sicuro la sfida tra Nizza e Lazio esiste l’opzione fornita dai siti dei bookmaker. Questa è un’alternativa del tutto legale e molto apprezzata da chi già conosceva questi portali perché li utilizzava per scommettere sulle sfide.

Se avete intenzione di utilizzare questa metodologia bisogna sapere che è necessario iscriversi al portale in questione, dotarsi di un conto aperto e dimostrare di essere giocatori attivi, cioè puntare con frequenza. Ma chissà che non si scopra un nuovo e interessante mondo per lo streaming da sfruttare anche in futuro.