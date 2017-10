Auto usate: sempre più usate per comprare le aste online

Auto usate: mercato in crescita in Italia

Cresce il volume delle auto usate acquistate dagli utenti, spinto anche dai nuovi strumenti a disposizione. Il canale online, ad esempio, è sempre più frequentato sia da parte di chi vende che di acquista. Perché poi i vantaggi sono per tutti: per gli acquirenti che vedono allargare il proprio mercato e per i venditori che hanno a disposizione un carnet molto più ampio. La certificazione è arrivato con il nuovo report di BCA Italia, società del gruppo BCA Marketplace, secondo cui la Rete offre una lunga serie di opzioni aggiuntive. I principali vantaggi? Facile:

la praticità la sicurezza del buon fine della transazione l'ampiezza della scelta l'assenza di vincoli di volumi

Come viene fatto notare nel report, l'asta online consente ai trader di soddisfare una domanda finale più ampia incontrando la domanda del cliente. E si tratta di un passaggio cruciale in quanto essenziale in un mercato che sta diventando sempre più competitivo. Per quanto riguarda il segmento, la stessa quota di trader rivela di preferire e ricercare sul mercato vetture compatte e compatte medie, seguite da citycar e auto Premium. Percentuali in ribasso per veicoli commerciali e industriali. Di più: quasi la metà del campione intervistato ha rivelato di utilizzare le aste online per procurarsi le auto da vendere. Gli operatori puntano a velocizzare la rotazione del parco disponibile e trattano vetture con chilometraggi di grandi dimensioni, al contrario degli operatori che utilizzano forme di approvvigionamento più tradizionali.

La ricerca porta in luce la visione che i commercianti hanno in questo momento del mercato dell'usato. I principali criteri che guidano il cliente finale all'acquisto rimangono chilometraggio e prezzo.

Quanto sono vecchie le auto usate

Un dato di base merita di essere evidenziato: la domanda di auto usate è cresciuta di quasi il 25% negli ultimi quattro anni. Nel 2017, secondo le stime di BCA Italia, aumenterà di un altro 5-6%. Significa che, crisi o meno, l'usato è un mercato vivo ed è destinato a rimanerlo per ancora molti anni. La crescita del nuovo sta portando a un rinnovamento rapido del parco auto italiano e una percentuale sempre più alta di contratti prevede clausole di buy-back, che alimenteranno il mercato dell'usato con prodotti di pochi anni e con pochi chilometri. A proposito, ma quanto sono vecchie le auto usate? In media 8,5 anni, secondo i dati dell'Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in Sardegna.

Nell'ultimo trimestre analizzato dai ricercatori è venuta alla luce una sostanziale stabilità con un prezzo medio di vendita che si attesta a circa 10.930 euro. Un dato inferiore alla media nazionale, pari a 12.270 euro. Nel terzo trimestre l'età media delle vetture proposte è dunque di circa 8,5 anni mentre il 28 per cento supera i 10 anni. Sul fronte dei modelli offerti vince su tutti la comodità: quasi cinque vetture su dieci è costituita da berline, mentre il 24 per cento da station wagon.