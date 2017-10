Trenitalia: interessanti funzioni nell'applicazione aggiornata

Interessanti nuove funzioni nell'applicazione aggiorata di trenitalia che sta ottenendo un numero davvero alto di download.

Non il futuro, ma il presente passa da smartphone e tablet. Sempre più spesso le prenotazioni di viaggi si fanno con pochi tap sullo schermo dei dispositivi mobile anziché con i click del mouse sui PC. Ecco dunque che diventa inevitabile stare al passo, soprattutto se ti chiami Trenitalia. La nuova app per iPhone e iPad e smartphone e tablet Android promette di facilitare l'esperienza d'uso e di facilitare la consultazione degli orari di partenza e di arrivo così come acquistare biglietti. Ma soprattutto promette aggiornamenti in tempo reale su ogni singolo treno e sulle corse in partenza e in arrivo da una stazione. La nuova app si Trenitalia è naturalmente è gratuitamente scaricabile e installabile su tutti i device compatibili.

Trenitalia: nuove funzioni con l'app per smartphone e tablet

La nuova applica si rivela innanzitutto strategica per ogni tipo di viaggio, sia a lunga percorrenza sia dentro i confini regionali. La sezione Orario e Acquisto, probabilmente la più consultata, permette di comprare il biglietto, impostare le stazioni di riferimento, consultare gli orari, visualizzare la miglior offerta, verificare l'andamento dei treni, utilizzare l'opzione ultime ricerche. Ovviamente è possibile fare proprio anche un abbonamento ordinario regionale e siccome un'app per dirsi tale deve essere personalizzabile, la sezione I miei viaggi permette di

cambiare prenotazione cambiare biglietto chiedere il rimborso del biglietto inserire il viaggio in calendario

A chiudere il cerchio delle novità si segnalano la possibilità di impostare un servizio di notifica sull'andamento del treno e alcune linee così come di controllare i dati relativi alla propria CartaFreccia con il relativo estratto conto.

Ma non mancano problemi e lamentale

A onore del vero è necessario far presente come non manchino le segnalazioni di problemi e malfunzionamenti. C'è chi fa notare la mancata ricezione di notifiche impostate e chi l'assenza di stazioni, chi fa presente come non ci sia la sezione Convenzioni e chi si dice incredulo dell'impossibilità di pagare con PayPal. Il tutto mentre la concorrenza con Ntv e Italia si fa sempre più aspra, considerando che la società di Luca Cordero di Montezemolo ha deciso di abbandonare il segmento di fascia alta per collocarsi con offerte aggressive sullo stesso di Trenitalia. A oggi, si muovono 265 Frecce e 120 Intercity di Trenitalia. Senza considerare i già annunciati nuovi Pendolini di Italo. Cartina davanti agli occhi e calcolatrice alla mano, le corse di Ntv saranno 88 con 2 nuove direttrici tra Venezia e Torino e da Bologna a Bolzano e corse ogni 30 minuti nelle ore di punta sulla Milano-Roma. Ed è ufficialmente partito da Bologna il road show di Trenitalia per far conoscere ai cittadini e ai pendolari i nuovi convogli della flotta regionale destinati, dal 2019, a rivoluzionare il trasporto locale. Si tratta delle nuove flotte dei treni regionali, ufficialmente presentati al grande pubblico: 300 Rock prodotti da Hitachi Rail Italy e 150 Pop prodotti da Alstom.