Alitalia: programma MilleMiglia rinnovato

Al via il nuovo programma di accumulo miglia a firma Alitalia. La compagnia aerea concede due mesi di tempo in più per spendere quelle accumulate nel quinquennio.

Il periodo è quel che è e per le compagnie aree c'è poco da stare tranquilli. Soprattutto se ti chiami Alitalia e da troppi mesi sei nell'occhio del ciclone. Per cercare di avvicinarsi alla clientela ha deciso di prorogare di due mesi il tempo per spendere le miglia accumulate con il suo programma MilleMiglia 2017-2018 fino al 31 dicembre di quest'anno. Più di preciso la data limite da rispettare è il 31 marzo 2018. Entro questo giorno, i viaggiatori Alitalia possono acquistare biglietti per ulteriori voli su cui salire a bordo, come da regolarmente, nell'arco di un anno e dunque entro il 31 marzo 2019. Si tratta insomma di un piccolo gesto di attenzione nei confronti di una utenza che ha perso il suo principale punto di riferimento, anche per via dell'avanzata delle sempre più convenienti compagnie low cost, peraltro con qualche difficoltà organizzativa di troppo.

Nuovo programma MilleMiglia in arrivo

Per una edizione del programma MilleMiglia che volge al termine, un'altra sta per essere avviata. Dal primo gennaio 2018 inizierà infatti la nuova raccolta miglia per la fidelizzazione dei clienti. L'obiettivo è mantenere i circa cinque milioni di iscritti dichiarati e cercare di allargare la cerchia. Tenendo conto che le operazioni a premio non possono per legge avere una durata superiore a cinque anni, è lecito credere che anche questa volta i tempi di accumulo migia possano seguire la stessa tempistica e quindi rimanere aperti fino al 31 dicembre 2022. C'è già comunqe una prima novità annunciata: i viaggiatori che acquisteranno almeno quattro tratte nei primi tre mesi del prossimo anno potranno portare alla nuova edizione fino al 100% del saldo miglia residuo al primo aprile 2018. Le miglia potranno essere spese per biglietti su tutti i voli Alitalia, anche con la modalità Cash&Miles con cui scontare fino all'intero valore del biglietto, e sui collegamenti effettuati dai 26 partner aerei di Alitalia. Le miglia possono essere utilizzate pure per

aggiornamenti della classe di viaggio estendere la franchigia bagaglio accedere alle lounge Casa Alitalia altri servizi per aumentare il tasso di comfort

A proposito di opportunità, il programma MilleMiglia, ideato nell'ormai lontano 1992, si compone anche di MilleMiglia Young (14-25 anni) e MilleMiglia Kids (2-14 anni).

Tanti sconti per viaggiatori

Da un mezzo di trasporto all'altro, anche sul versante ferroviario qualcosa inizia a muoversi sul fronte della scontistica. Merito soprattutto della concorrenza fra Trenitalia e Ntv con Italo. Anche per sceglier e il trasporto su rotaia ci sono occasioni di risparmio. La disponibilità delle tariffe economiche diminuisce con l'avvicinarsi della data di viaggio. Meglio organizzarsi per tempo e cercare di pianificare gli spostamenti con largo anticipo così da ridurre l'impegno di spesa nell'acquisto dei biglietti. Sia nel caso di Trenitalia e sia di Ntv, sono poi previsti sconti in base all'età, generalmente riservati ai viaggiatori con meno di 26 anni o con più di 60 anni.