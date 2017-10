Napoli Inter streaming su link, siti web, Rojadirecta per vedere gratis diretta live

Come vedere Napoli Inter in streaming con i siti web. No Rojadirecta

La cornice sarà quella caldissima e spettacolare del San Paolo. Uno stadio che continua a dare i brividi dopo aver ospitato le giocate del Pibe de Oro, quel Diego Armando Maradona che da quelle parti ha fermato il tempo. Ma il tempo intorno passava e il Napoli, probabilmente, si è trovato schiacciato da questo mito.

Dal Dio del calcio. Forse ci voleva un toscano nato da genitori operai napoletani a Bagnoli per cambiare l’inerzia del destino. Forse per riavviare la clessidra della storia era necessario forgiare un gruppo di giovani e senatori che hanno sposato un’intera ideologia, quella della napoletanità, per provare quello l’assalto al cielo del calcio italiano. Forse si. Forse le speranze di un’intera città non sono malriposte.

Ma qualche informazione in più la si avrà al fischio finale di Napoli Inter. Il match clou di questa nona giornata di campionato che si giocherà sabato sera a partire dalle 20.45. I nerazzurri sono forse l’avversario peggiore da affrontare oggi. Ma rappresentano un test importante per conoscere la solidità delle ambizioni partenopee. Chi sceglierà lo streaming, legale e gratuito, per vedere la sfida del San Paolo tra Napoli ed Inter dovrà fare attenzione a porre la più grande attenzione nelle proprie ricerche. I siti come Rojadirecta che, non rispettando i criteri di legalità, vengono puntualmente oscurati a causa di questa inadempienza.

Napoli Inter streaming siti web emittenti fuori dai confini

Qualcuno parla di sfida scudetto, qualche altro, più prudentemente afferma che alla nona giornata di campionato parlare di queste cose sia alquanto prematuro. Ma quale è allora la verità? Beh, come spesso accade in queste circostanze la verità sta nel mezzo. Che in pratica significa due cose: Napoli Inter non è decisiva per lo scudetto. Ma anche che Napoli Inter rappresenta una tappa importante per il percorso futuro delle due squadre.

Per il Napoli un successo sarebbe la conferma di quello che tutti già sanno. Il gruppo è compatto e deciso a portare avanti il patto di inizio stagione. Vincere e lottare fino all’ultimo per il traguardo più prestigioso. Che inizia per S e finisce per O. Perdere, dopo la sconfitta subita a Manchester, potrebbe incrinare qualche certezza ed aprire le prime falle nella granitica, fino a questo momento, costruzione sarriana.

Dall’altro lato le cose stanno in un modo leggermente diverso. L’Inter non è partita per vincere, ma per conquistare una posizione utile a qualificarsi alla prossima Champions. Nessuna pressione per la Spalletti band che arriverà al San Paolo con il vento in poppa per la vittoria nel derby. Se riuscirà pure a piazzare il colpaccio sarebbe tutto grasso che cola. Intanto l’entusiasmo e l’attesa per la sfida sale in maniera direttamente proporzionale allo scorrere del tempo.

Se avete deciso di vedere in streaming la sfida ricercando i siti web legali e gratuiti dovete quindi affrettarvi. Ecco una piccola lista dei siti che operano fuori dai confini che potrebbero servire in queste occasioni:

Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal.

Streaming Napoli Inter con Premium e Sky

Quelli che vogliono la telecronaca in italiano e godere di immagini di alta qualità devono seguire la via tradizionale e più classica per lo streaming. Quello che porta dritto dritto nelle braccia delle pay per view ufficiali, Mediaset e Sky che anche quest’anno mandano live le immagini in esclusiva per l’Italia delle sfide della Serie A italiana.

Questo accade grazie alle rispettive piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play che possono essere anche scaricate dai device mobili oltre che poter funzionare anche su Pc e Mac. L’unico particolare che non bisogna trascurare è che questa alternativa necessita dell’abbonamento alle emittenti in questione. Poi si può anche decidere, a patto di possedere il decoder, di acquistare i singoli eventi. Anche Now TV, interessante piattaforma per lo streaming che rientra a pieno titolo nell’immenso universo Sky, resta un’alternativa valida per vedere Napoli Inter. Sarà possibile usufruire di offerte aggiornate e con la possibilità di acquistare anche un singolo evento senza la necessità di sottoscrivere un contratto di abbonamento che comunque parte da una cifra di quasi dieci euro.

Napoli Inter streaming con i portali dei bookmaker Rojadirecta

Chi si mette alla ricerca di un sito che consente di vedere Napoli Inter in streaming, ovviamente in maniera legale, sa che tra le tane alternative non può sottovalutare quella concessa dai siti dei bookmaker. Un alternativa che piano a piano sta uscendo dal circolo ristretto dei soli scommettitori che conoscevano questi portali ben prima che offrissero anche questa opportunità.

L’obbligo di iscriversi alla piattaforma prescelta, di aprire un conto online e di scommettere con una certa frequenza sono ostacoli che non potranno di certo fermare i tifosi di Napoli ed Inter che saranno disposti a tutto pur di vedere i novanta minuti dell’Olimpico seppure ciò dovesse accadere mediante lo streaming. Bisogna stare molto attenti nelle ricerche e provare a scegliere, se non i siti dei bookmaker, quelli legali. Non tutti i siti rispettano la legalità come per esempio il sito Rojadirecta che viene oscurato proprio a causa di questi aspetti legati alla legalità.