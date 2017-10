Napoli Inter streaming live gratis diretta oggi su link, Rojadirecta, siti streaming sabato 21 ottobre

Battere anche l'Inter per il Napoli accrescerebbe ancora di più l’autostima di un gruppo che si è cementato in questi tre anni sarriani come ultimamente mai si era visto alle falde del Vesuvio

Mancano poche ore e poi Napoli Inter ci dirà quale delle due formazioni che attualmente guidano la classifica della Serie A con due sole lunghezze di distacco a favore degli azzurri potrà festeggiare. I partenopei vincendo potrebbero dare un altro strappo a una classifica che inizia a delineare le sue gerarchie.

La Juve è a -5 e l’Inter potrebbe essere scacciata alla stessa distanza in caso di successo. Una prospettiva che alletta e non poco Sarri che sa che dopo la vittoria all’Olimpico contro la Roma un altro successo con una rivale diretta sarebbe importante. Per il morale, soprattutto, perché come egli stesso ha precisato più volte oggi il valore della classifica della Serie A è pari a zero. Certo battere anche i nerazzurri accrescerebbe ancora di più l’autostima di un gruppo che si è cementato in questi tre anni sarriani come ultimamente mai si era visto alle falde del Vesuvio.

Ma non sarà facile visto e considerato che l’Inter non è certo disposta a recitare un ruolo subalterno e per questo scenderà in campo con la voglia di sovvertire ogni previsione e, battendo la capolista, usurparne la vetta. Bella storia direbbe qualcuno. Peccato che il Napoli probabilmente non possa presentarsi all’appuntamento con l’organico al gran completo. Oltre al lungodegente Milik potrebbe saltare la sfida anche Lorenzo Insigne uscito anzitempo dalla sfida dell’Ethiad contro il Manchester City in Champions League a causa di un piccolo fastidio muscolare.

Niente di preoccupante ma il folletto di Frattamaggiore deve probabilmente anche tirare un po’ il fiato. Spalletti invece dovrà sciogliere il dubbio che riguarda l’impiego di Nagatomo o Dalbert. Ovvia la conferma in attacco di Icardi, l’eroe del derby, che spera di diventare anche il giustiziere della banda allenata da Maurizio Sarri. La sfida si potrà vedere anche in streaming, gratis e legale, la soluzione preferita da quelli che sono senza abbonamento alla pay tv. Bisogna fare attenzione ai siti come Rojadirecta che vengono oscurati puntualmente. Grande attesa per il posticipo di oggi sabato 21 ottobre del San Paolo. Ci sarà da divertirsi

Napoli Inter terrà con il fiato sospeso migliaia di tifosi ed appassionati in questi novanta minuti vibranti ed appassionati. Chi non potrà vedere la sfida perché magari è senza abbonamento, potrà usufruire dello streaming, legale e gratuito declinato nelle sue diverse possibilità. Come quella di vedere live gratis l’evento di sabato sera utilizzando i siti delle emittenti che operano fuori dai confini nazionali.

Per rispettare l'aspetto legale bisogna evitare i siti come Rojadirecta che viene oscurato puntualmente proprio per il non rispetto di queste prerogative. Per chi volesse usufruire per lo streaming legale e di buona qualità dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini ecco una piccola lista di suggerimenti:

Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Surinaamse Televisie Stichting; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Suriname con l'emittente Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Un'altra possibilità è quella di optare per i siti dei bookmaker. In questo caso bisogna necessariamente registrarsi al sito che si intende utilizzare e aprire, se ancora non lo si è fatto, anche un conto online.

Napoli Inter 14 ottobre streaming con Premium e Sky

Napoli Inter, il posticipo serale di sabato 14 ottobre, promette emozioni e scintille. Molti avranno negli occhi la gara di andata dello scorso campionato quando un Napoli che iniziava a rodarsi dopo un inizio balbettante e inflisse una dura lezione di calcio a un’Inter che era appena passata dalle mani di De Boer a quelle di Pioli che poi sarebbe stato fagocitato dalla solita ‘pazza Inter’.

Premium e Sky permetteranno attraverso le rispettive piattaforme streaming, rispettivamente Premium Play e Sky Go, di vedere in streaming legale e di ottima qualità grazie alle immagini disponibili anche con la nova tecnologia 4K Napoli Inter. Sarà necessario però aver firmato un contratto di abbonamento oppure, nel caso in cui si disponga del decoder, si può pensare di acquistare anche il singolo evento usufruendo di tutti i confort riservati agli abbonati.

Infine resta da valutare l’ipotesi Now TV, piattaforma streaming che rientra a pieno titolo della sterminata galassia del magnate australiano Murdoch. Sono tante le offerte che mette in campo questa piattaforma che permette di vedere anche Napoli Inter in streaming legale e di buona qualità.