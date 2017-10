Napoli Inter streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Manca poco ormai al big match di questa nona giornata di un campionato che sembra quest’anno molto più aperto ed equilibrato rispetto alle scorse edizioni stravinte dalla corazzata Juventus. Lo dimostra anche la sfida al vertice del San Paolo che metterà di fronte Napoli e Inter con gli azzurri in testa a punteggio pieno dopo le otto vittorie nelle prime otto giornate e l’Inter di Spalletti che insegue a sole due lunghezze di distacco grazie alle sette vittorie e al pareggio a Bologna che ha sporcato un percorso altrimenti ugualmente netto.

E la Juventus? La Juventus per il momento insegue a cinque punti dalla vetta dopo la sconfitta interna contro la Lazio e il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta. Strano non vederla lottare per la vetta, ma ecco che l’occasione per tornare prepotentemente in gioco a offre proprio il big match del San Paolo. Quando due rivali dirette si affrontano c’è la possibilità in maniera concreta di approfittare del passo falso dell’una o dell’altra.

O anche di entrambe visto che il pareggio potrebbe avvantaggiare ancora di più i bianconeri. Chi vuole vedere Napoli Inter in streaming, legale e gratuito, può usufruire di una delle diverse alternative proposte da questa modalità. Una soluzione che consente di vedere le partite anche senza il possesso di un abbonamento tv. Vediamo come è possibile, dunque, vedere le partite gratis.

Napoli Inter streaming senza abbonamento siti bookmaker

Passo dopo passo. Prova dopo prova. Esame dopo esame. Il Napoli di Sarri chiuderà il ciclo terribile ottobrino con la sfida del San Paolo all’Inter. L’avversaria più temibile che sogna il colpaccio al San Paolo per conquistare la vetta solitaria e contemporaneamente dare un colpo ferale alle ambizioni e alle convinzioni di un Napoli che avrà tutta sulle proprie spalle la pressione.

Hamsik, apparso anche nella trasferta di Manchester, come la controfigura di sé stesso, dovrà fare presto a tornare il calciatore che tanto ha dato a questa squadra e a questa società. E poi bisognerà sciogliere anche il nodo Insigne, uscito anzitempo dalla sfida di Champions per un problema muscolare e in forse per la sfida ai nerazzurri. Insomma dopo la vittoria dell’Olimpico con la Roma e il ko con il City gli azzurri, incerottati e con un magone sullo stomaco per la sconfitta subìta in Inghilterra da superare al più presto per dimostrare che insomma, è l’anno buono.

Quello della parola non detta, delle speranze serbate, delle attese infinite. Si può vedere Napoli Inter senza avere l’abbonamento alla pay tv? Risposta affermativa, certo, e bisogna utilizzare lo streaming. Ma c’è da scegliere tra le diverse modalità disponibili. I siti dei bookmaker permettono di vedere anche Napoli Inter anche in streaming, legale e gratuito. Ma prima di poter vedere l’evento prescelto bisognerà fare una serie di operazioni preliminari come registrarsi alla piattaforma prescelta, aprire un conto online e piazzare spesso la propria scommessa.

Streaming Napoli Inter siti emittenti fuori dall’Italia

Ma chi non ha la passione delle scommesse né tantomeno vuole utilizzare i siti dei bookmaker non deve preoccuparsi affatto. Per lo streaming, legale e gratis, di Napoli Inter c’è anche la madre di tutte le alternative, per così dire. Quella che grandi e piccini, giovani ed anziani, insomma tutti quelli che hanno le minime competenze per effettuare le giuste ricerche, hanno dimostrato di preferire nel tempo.

Ovvero quella di vedere in streaming Napoli Inter, in maniera senza dubbio legale, attraverso i siti delle emittenti che operano fuori dai confini dell’Italia. Le ricerche, che saranno già state avviate in queste ore da chi non vuole perdersi questo appuntamento così importante, dovranno ovviamente non prendere in considerazione portali che non rispettano i criteri legali. E scegliere quindi quelli giusti, come per esempio:

Repubblica Ceca con Ceská Televize; Slovacchia con Slovenská Televízia; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con Modern Times Group; Serbia con Radio-televizija Srbije; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands.

Come vedere gratis Napoli Inter in streaming

Dei diversi modi per vedere Napoli Inter in streaming legale e gratis senza abbonamento quello garantito da Premium e Sky è quello più classico anche se, in questo caso, c’è bisogno dell’abbonamento alla paytv per ricevere le immagini dal proprio decoder. Sono in molti ad aver eletto lo streaming legale e sicuro come modalità che consente di vedere le sfide prescelte, come per esempio quella tra Napoli ed Inter in streaming, legale, di buona qualità e gratis senza dover firmare per forza un contratto di abbonamento.

Si potrebbe scegliere uno dei siti di scommesse sportive che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. Oppure provare con Now Tv, emittente che rientra a pieno titolo nell’immensa galassia Sky e che offre la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.