Blocco traffico Torino, Milano, Brescia, Mantova e altre città sabato e domenica 21-22 Ottobre. Auto interessate, orari, permessi

Blocco del traffico per auto inquinanti ancora in vigore in diverse città italiane: quali sono e orario di stop alla circolazione delle auto

Blocco del traffico ancora in vigore per questo week end, sabato 21 e domenica 22 ottobre, in diverse città del Nord Italia. Auto ferme a Torino, Milano, Brescia, Mantova ma anche ad

Alessandria; Tortona; Bergamo; Cremona; Lodi; Monza; Avellino.

Blocco del traffico a Torino: auto interessate, orari, permessi

A Torino, il blocco del traffico continuerà fino a quando l’Arpa non certificherà per due giorni successivi valori di polveri sottili sotto i 50 microgrammi. Nell’attesa del raggiungimento di tali valori, è stato stabilito che dal lunedì alla domenica compresa sarà vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone a gasolio fino alla classe euro 4 inclusa dalle 8:30 alle 18:30 e ai veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa dalle 8:30 alle 12:30. Le misure prevedono anche un divieto di accensione di:

sistemi di riscaldamento a legna; falò; barbecue; fuochi d’artificio.

Previsto anche l’obbligo di ridurre di un grado centigrado la temperatura all’interno delle abitazioni. Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha anche invitato i torinesi a non aprire finestre e porte per evitare che lo smog dell’aria inquini anche gli ambienti interni.



Blocco del traffico a Milano, Brescia, Mantova: auto interessate, orari, permessi

Per la città di Milano, Brescia e Mantova saranno invece in vigore le misure antismog adottate dalla Regione Lombardia per l'inverno 2017-2018, che prevedono il blocco del traffico se si supera il limite giornaliero di polveri sottili PM10 per più giorni consecutivi. Nei prossimi giorni del week end previsto ancora:

blocco della circolazione delle auto private diesel di categoria inferiore o uguale a euro 4 dalle 8:30 alle 18:30;

blocco della circolazione dei veicoli commerciali diesel di categorie inferiore o uguale a euro 3 dalle 8:30 alle 12:30;

divieto di utilizzo dei generatori a legna per il riscaldamento domestico anche per i sistemi con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle.

Auto che possono circolare nei giorni di blocco traffico e permessi

Nonostante il blocco del traffico prolungato, ci sono casi in cui alcune categorie di veicoli hanno il permesso di circolare e si tratta di:

veicoli di proprietà dei residenti e/o proprietari di box/garages e/o affittuari ricadenti nell’area chiusa al traffico che hanno il permesso di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni; veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di contrassegno speciale; taxi in servizio e autobus; veicoli N.C.C., veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale; autoambulanze e veicoli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi; veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente; altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale; veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico o a idrogeno; veicoli bifuel anche trasformati funzionanti con alimentazione a metano o a gpl (esclusi quelli di categoria Euro 0); autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico; veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana; veicoli del car sharing; veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente.