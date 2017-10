Irregolarità distributori di carburante: trovati illeciti in Puglia da Finanzieri

Proliferano le truffe sulla benzina in tutta Italia e questa volta è successo in Puglia scoperte dalla Guardia di Finanzia che sta facendo operazioni in ogni regione e che vanno a colpire sia le industrie petrolifere ma anche e soprattutto i cittadini

Illeciti in Puglia

Sono stati fatti poco meno di 140 controlli su altrettante pompe di benzina e distributori e sono state trovate 27 impianti irregolari che praticavano diverse tipologie di truffa e in diversi altri casi i costi non erano ben indicati potendo essere sfruttati per ulteriori truffe che i magistrati dovranno appurare dopo le segnalazioni dei Finanzieri. Sette persone sono state denunciate. Sono stati ritirati in quanto probabilmente alterati circa 4mila litri di carubrante

Truffe più diffuse

Le forze dell'ordine in Puglia come nel resto delle regioni stanno facendo quete verifiche proprio perchè numerosi cittadini e associazioni di consumatori stanno sottolinenado diverse irregolaritià. I controlli vanno da tutta la pompa, ai tir e alle cisterne. Tutte le attività avvengono in collaborazione con le Camere di Commercio.

Le truffe sono le più svariate. Si va dall'allungare la benzia con acqua e tiplogie di olio differente, truffando anche le imposte, in quando si dichiara meno caraburante acquistato e se ne vende falsamente di più oltre che chiaramente i consumatori fino a quelle dove i prezzi nei cartelloni all'ingresso della pompa sono minori di quelli effettivamente praticati all'interno del distributore. E poi ci sono anche coloro che sono proprio intervenuti sulle pompe stesse e i meccanisimi di erogazioni facendo apparire dei dati falsi sempre ovviamente a loro favore

Come abbiamo detto queste truffe avvengono in tutta Italia e bisogna fare la massima attensione come hanno ricordato anche le forze dell'ordine nel presentare questi risultati.

Benzina e Diesel costi in rialzo

Tra l'altro in qualsiasi pompa anche quelle bianche e delle coop che ovrebbero avere costi minori, si stannor egistrando nell'ultimo periodo degli aumenti dei prezzi dei carburanti sia diesel, Gpl e benzina e le previsioni sono per un ulteriore aumento nei prossimi mesi anche per la grande richiesta di gasolio che si prevedeva per i mesi invernali e una ripresa economica, soprattutto all'estero con una maggiora domanda.