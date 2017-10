MotoGp Australia streaming su link, Rojadirecta, siti web oggi per vedere live gratis diretta domenica 22 ottobre

Non sarà facile per Andrea Dovizioso mettere la sua ruota davanti a quella della Honda perché in Australia lo spagnolo Marquez ha dimostrato di andare forte e non cederà facilmente la sua leadership

Terz’ultimo appuntamento del mondiale MotoGp e gli appassionati di questo sport non potevano chiedere un finale più palpitante. Undici sono le lunghezze che separano lo spagnolo Marc Marquez su Honda dall’italiano Dovizioso che a bordo della sua Ducati, per stessa ammissione del leader del mondiale, si sta rivelando un osso duro. Inaspettato visto che alla vigilia di questa stagione, stando alle indicazioni dei primi Gran Premi era la coppia Yamaha Vinales-Rossi a far paura.

Poi il primo si è un po’ eclissato, complice anche la giovanissima età e quel pizzico di inesperienza che a questi livelli può fare la differenza mentre il Dottore, partito ancora una volta per conquistare la sua personalissima decima, ovvero la conquista del decimo campionato mondiale della sua carriera. Quello che, secondo le intenzioni del pilota di Tavullia, avrebbe dovuto consacrarlo alla storia. Ma la forza dei rivali e l’incidente di fine agosto ne hanno minato, a questo punto si può anche dire definitivamente, le speranze anche per quest’anno.

Ma i colori italiani sono ben difesi dal centauro della Ducati che lotterà fino alla fine per provare a strappare a Marquez l’iride mondiale. Non sarà facile perché in Australia lo spagnolo ha dimostrato di andare forte e non cederà tanto facilmente la sua leadership. Ed è lo spettacolo a giovarsene visto che questa battaglia a meno di clamorose débâcle di uno dei due terrà con il fiato sospeso milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo.

Il pubblico non vede l’ora di seguire la sfida in Australia. C’è chi, abbonato alla pay per view, si godrà lo spettacolo comodamente seduto sul divano di casa propria e chi, invece, opterà per lo streaming mettendosi alla ricerca dei link giusti. Quelli legali che permettono la visione delle immagini senza andare incontro al rischio oscuramento. Cosa che, ad esempio, succede con Rojadirecta, uno dei siti web meno indicati per vedere live gratis la diretta della corsa.

Streaming MotoGp Australia siti

Lo streaming, legale e di buona qualità, per vedere il Gran Premio MotoGp che si correrà in Australia, sarà disponibile nelle tradizionali varianti. Una soluzione che sta ingolosendo un numero sempre più grande di persone che non riescono più ad abbandonare una modalità che consente di vedere gli eventi in maniera gratuita, e con un pizzico di fortuna anche di buona qualità oltre che pienamente legale.

Prima di iniziare questa breve rassegna è necessario fare una piccola premessa. Il web è un’opportunità grandiosa per le esigenze più disparate di appassionati e tifosi della MotoGp. Ma è anche un mare immenso dove è possibile incappare in qualche rischio da evitare. Così, qualsiasi sia la vostra scelta è importante che non vi lasciate ingannare da quei siti, come Rojadirecta, che non rispettano la legalità e per questo sono oscurati dalle autorità competenti.

Le ricerche devono essere condotte quindi con perizia ed attenzione per evitare di rimanere delusi. Una modalità che rappresenta anche la garanzia di vedere l’evento anche con una discreta qualità delle immagini, oltre ovviamente ad essere pienamente legale, è quella rappresentata dai siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini. Si può fare qualche tentativo con:

Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Honduras con Televicentro; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Malta con Public Broadcasting Services Limited; Paraguay con Sistema Nacional De Television.

Streaming MotoGp Australia Sky e Tv8

Oltre alla soluzione di cercare i siti web su cui vedere il Gran Premio di MotoGP che si correrà in Spagna non mancheranno di certo quelli che sceglieranno una modalità più classica per vedere il Gran Premio sintonizzandosi su Tv8 che è un canale disponibile sul digitale terrestre digitando il tasto otto.

Un’emittente che rientra nella vasta galassia Sky e ne condivide la qualità delle immagini e la telecronaca in italiano. Anche Tv8 dunque offre uno streaming italiano, legale, di buona qualità, gratis e live della MotoGp dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci, come questa che si correrà in Australia, verrà trasmessa invece in differita.

MotoGp Australia streaming siti bookmaker Rojadirecta

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo a macchia d’olio anche in Italia e che offrono la soluzione per quelli che sono ancora indecisi su dove vedere il Gran Premio di MotoGP che si correrà in Australia. Uno di questi, pienamente legale e di buona qualità, è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmaker. È necessario, molto di frequente, iscriversi alla piattaforma prescelta ed aprire un conto online.

Ma tutto questo potrebbe non bastare e sarà necessario anche scommettere con una certa frequenza per avere diritto a vedere le immagini. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.