Udinese Juventus streaming per vedere anticipo live gratis diretta

La Juventus dovrà fare il possibile per vincere contro l’Udinese per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Napoli ed Inter al San Paolo. L'imperativo è accorciare sul duo di testa

L’Udinese è pronta ad ospitare la Juventus per la nona giornata di un campionato che sta dimostrando di essere molto più competitivo ed esaltante degli ultimi sei che hanno rispettato lo stesso copione. Juventus campione d’Italia è stato l’esito inesorabile. Quest’anno invece lo spettacolo promette di essere più avvincente.

Vero è che i bianconeri non possono vincere sempre. Quindi una leggera flessione è da considerarsi fisiologica per un gruppo che negli ultimi sei anni ha praticamente dominato in Italia raggiungendo anche per due volte la finale di Champions League. Un gruppo straordinario che, rinnovandosi di anno in anno, ha mantenuto intatta la fame di vittorie. Ma la crescita delle dirette rivali che appaiono più attrezzate a reggere l’urto dei bianconeri fa pensare che ci sarà battaglia fino all’ultima giornata di campionato.

La Juventus dovrà fare il possibile per vincere contro l’Udinese per provare ad approfittare dello scontro diretto tra Napoli ed Inter al San Paolo. Recuperare subito terreno dopo i due passaggi a vuoto consecutivi rappresenta l’imperativo categorico per Higuain e compagni. E il Pipita deve dimostrare anche di essere tornato il cecchino infallibile che ha fatto sognare i tifosi del Napoli prima e quelli bianconeri nella fantastica cavalcata, anche europea, dello scorso campionato. Lo streaming, legale e sicuro, sarà la soluzione scelta da molti per vedere l’anticipo live gratis.

Udinese Juventus vedere anticipo streaming gratis

In vista di Udinese Juventus Del Neri dovrà sciogliere il dubbio amletico che riguarda il modulo. Scendere in campo con un rivoluzionario 4-1-4-1 o affidarsi a un più tradizionale schieramento con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti. Il tecnico friulano potrebbe anche recuperare in pieno Behrami e avere così certamente un centrocampo di maggiore peso e anche spessore. Lo svizzero dovrebbe occupare la posizione a protezione della difesa e al suo fianco agiranno probabilmente Paul e Jankto.

Lasagna dovrebbe partire dalla panchina perché la maglia da titolare per un osto in attacco toccherà senza dubbio a Maxi Lopez. Anche Allegri avrà il suo bel da fare per decidere quale formazione schierare per provare ad espugnare la Dacia Arena. Impresa non riuscita lo scorso campionato quando fu addirittura una rete di Bonucci a rispondere al vantaggio di Zapata che aveva illuso per quasi tutta la durata della sfida i tifosi friulani.

Le indecisioni riguardano la difesa, reparto che dovrebbe vedere la presenza di Barzagli, favorito su Rugani, a formare la coppia di centrali con Chiellini vista l’assenza di Benatia. Sulle fasce previsto l’impiego di Lichtsteiner e Alex Sandro. Pjanic, che ha dato il la con la sua punizione infallibile alla rimonta contro lo Sporting, sarà affiancato da Matuidi a centrocampo, mentre in attacco Douglas Costa sostituirà Cuadrado. Ci sono tanti modi per vedere l’anticipo della domenica del campionato di Serie A tra Udinese e Juventus in streaming gratis. Vediamo quali sono le soluzioni legali e sicure.

Siti fuori dai confini per Udinese Juventus

Udinese Juventus si potrà vedere anche in streaming utilizzando i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. Si tratta di una delle opzioni disponibili, tutte legali ovviamente, che offrono la possibilità di vedere in streaming la sfida che si desidera in maniera gratuita e con un pizzico di fortuna anche con immagini di buona qualità. Ecco qualche esempio:

Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen.

Streaming Udinese Juventus live Sky e Premium

Lo streaming di Udinese Juventus, legale e anche di buona qualità, lo si può trovare semplicemente sfruttando le piattaforme streaming delle paytv che detengono praticamente il monopolio del calcio. Stiamo parlando di Sky e Premium che offrono il servizio streaming in maniera gratuita attraverso Sky Go e Mediaset Play. Piccolo particolare. Le immagini sono riservate in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view. Di recente è stata poi implementato il 4K.

Udinese Juventus streaming diretta gratis

Infine per vedere Udinese Juventus in streaming in maniera legale e anche di buona qualità con un pizzico di fortuna, eccoci arrivati alla possibilità offerta dai siti dei bookmaker. Una novità che si è ormai ben radicata soprattutto tra quelli che già frequentavano i portali delle scommesse.

Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, aprire un conto online e puntare con frequenza. In ogni caso, soprattutto coloro che amano tentare con la fortuna e mettere alla prova le proprie abilità trova in questi portali una valida strada alternativa per vedere in streaming Udinese Juventus.