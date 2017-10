Milan Genoa streaming live gratis diretta oggi su link, Rojadirecta, siti streaming domenica 22 ottobre

Tempo e fiducia che sembrano essere scaduti per Montella che, a quanto pare potrebbe essere il secondo allenatore a saltare nella Serie A in caso di sconfitta con il Genoa. Non sta meglio Juric

Come vedere Milan Genoa in streaming con i siti web live gratis. No Rojadirecta

Un Milan che si sta avvitando in una pericolosa spirale negativa si gioca l’ennesima possibilità di lasciarsi alle spalle questo periodo negativo per vedere finalmente un po’ di azzurro in un cielo che fino a questo momento è stato grigio e plumbeo minacciando pioggia e tempesta. Non sarà facile però ritrovare serenità quando anche il palcoscenico europeo, finora sempre molto generoso con i rossoneri, improvvisamente ha preso la stessa piega beffarda.

Il pareggio a reti inviolato di giovedì sera con l’AEK a San Siro ha fatto saltare un tappo che era instabile da ormai un mesetto. Sampdoria, Roma ed Inter in campionato sono state sconfitte maturate in maniera diverse ma che sono state ovviamente digerite faticosamente e con grande dolore da pubblico e società che ha provato a non mettere pressione addosso a una squadra nuovissima e bisognosa certamente di tempo per potersi amalgamare a sufficienza.

Tempo che sembra essere scaduto per Montella che, a quanto pare potrebbe essere il secondo allenatore a saltare nella Serie A 2017/2018. Non sta meglio Juric che potrebbe anche lui salutare nuovamente la lanterna in caso di sconfitta a San Siro nel pomeriggio di domenica 20 ottobre. Per questo Milan Genoa che si potrà vedere in streaming, legale e gratis, sarà un appuntamento da non perdere per quelli che vorranno conoscere in diretta, praticamente, quale sarà il destino al termine di questi novanta minuti per Montella e Juric. Per lo streaming legale è importante fare attenzione a come si portano conducono le ricerche sul web. Bisogna stare alla larga da Rojadirecta il cui destino è di essere oscurato.

Milan Genoa domenica 22 ottobre streaming siti emittenti

Oggi, domenica 22 ottobre, il Milan è chiamato alla riscossa. Contro il Genoa per i rossoneri sarà indispensabile vincere e vincere anche in maniera convincente. Sia per la panchina di Montella sempre più traballante dopo i risultati negativi delle ultime settimane, sia per non compromettere ulteriormente un cammino già reso impervio dai flop a ripetizione della banda Montella.

Chi vorrà vedere Milan Genoa domenica 22 ottobre potrà farlo anche in streaming utilizzando i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia, per esempio, che sono un’alternativa legale e gratuita a disposizione di quelli che non andranno né allo stadio, né possiedono un abbonamento alla pay tv. Non certo con Rojadirecta che viene oscurato perché non rappresenta una soluzione legale. Per chi volesse usufruire invece dello streaming legale e di buona qualità ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi nelle vostre ricerche sui siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani:

Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Svezia con l'emittente Modern Times Group.

Domenica Milan Genoa streaming live Rojadirecta siti bookmaker

Un’alternativa valida per vedere la gara di domenica pomeriggio tra Milan e Genoa, potrebbe essere offerta dai siti bookmaker, già conosciuti da chi ama il mondo delle scommesse e che, previa l’iscrizione e l’apertura di un conto online, permette di vedere in streaming l’evento prestabilito. C’è anche bisogno di scommettere con frequenza per avere diritto alle immagini. Anche in questo caso bisognerà procedere con molta cautela nelle ricerche. Bisogna individuare i siti legali. Non Rojadirecta che non rispetta questo tipo di criteri e pertanto viene oscurato in maniera puntuale.

Milan Genoa domenica 22 ottobre streaming con Premium e Sky

La platea di appassionati che non vorranno perdersi nemmeno un minuto della sfida tra Milan e Genoa che si giocherà domenica 22 ottobre a San Siro, potrà scegliere tutte le possibilità che la moderna tecnologia offre a chi non può stare nemmeno un minuto senza vedere una partita di Serie A. Sai che sofferenza quei tre mesi scarsi estivi quando l’astinenza da calcio può causare problemi molto gravi in questi soggetti.

Premium e Sky, che poi sono le sole emittenti che hanno acquistato in Italia i diritti per trasmettere le immagini delle sfide del campionato italiano di calcio hanno pensato anche alle esigenze di chi non riesce a fare a meno dello streaming. Attraverso le rispettive piattaforme apposite (Premium Play e Sky Go, rispettivamente) sarà possibile vedere in streaming anche Milan Genoa. Sarà necessario però aver firmato un contratto di abbonamento oppure, nel caso in cui si disponga del decoder, si può pensare di acquistare anche il singolo evento usufruendo di tutti i confort riservati agli abbonati.

Tra i quali anche le immagini in 4K Naturalmente solo per quel determinato eventi. Now TV, una piattaforma streaming che fa parte della sterminata galassia del magnate australiano Murdoch, rappresenta anche un’alternativa da valutare. Sono tante le offerte che mette in campo questa piattaforma che permette di vedere anche Milan Genoa in streaming legale e di buona qualità.