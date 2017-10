Milan Genoa streaming live gratis. Vedere su link, siti web

Milan Genoa potrebbe costare il posto a Montella in caso di sconfitta. Oltre alle opzioni Paulo Sousa, Prandelli e alla soluzione interna Gattuso, si fanno strada altre piste. Prospettive non rosee

Il Milan proverà a dare un calcio alla tristezza nel match con il Genoa. Troppo brutto per essere vero. Nessuno, neanche il più realista avrebbe immaginato che già a questo punto della stagione il Milan rischia di trovarsi fuori da tutto. Fuori dalla lotta per lo scudetto che non è mai stato un obiettivo dichiarato della società a dire il vero. Ma soprattutto fuori dalla lotta per un posto in Champions League, questo si un traguardo fortemente auspicato dalla società.

Che per sgombrare il campo da ogni dubbio ha speso quasi duecento milioni di euro che dovevano far salire i rossoneri sul volo diretto con destinazione Champions League. Ma qualcosa è andato storto e le tre sconfitte consecutive contro Sampdoria, Roma e soprattutto Inter nel derby giocato la scorsa settimana sono altrettanti segnali di un’inequivocabile difficoltà a creare l’amalgama giusta tra giocatori di prima fascia che però non riescono ancora a trovare i giusti equilibri. Un’ulteriore conferma di tutto ciò è stato il pareggio interno a reti inviolate di giovedì sera nel terzo turno di Europa League con il non eccelso AEK.

Lì sono piovuti anche i fischi dopo che il pubblico rossonero aveva avuto pazienza con una squadra che oggi sembra una cattedrale monumentale con le fondamenta in argilla. È una partita da vincere a tutti costi quella dunque quella che il Milan dovrà giocare con il Genoa. Il tecnico campano è al bivio.

Per questo la società, che tifa comunque perché l'attuale tecnico riesca a imprimere la svolta alla squadra e alla stagione, sta valutando nelle ultime ore tutte le possibili alternative nel caso in cui la situazione dovesse precipitare in negativo. Oltre alle opzioni Paulo Sousa, Prandelli e alla soluzione interna Gattuso, si fanno strada altre piste.

