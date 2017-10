Come vedere Milan Genoa in streaming

Sono bastati due mesi per riportare indietro le lancette dell’orologio. Dalle stelle alle stalle in cento giorni. Il Milan ha smarrito sé stesso e la corazzata che doveva cancellare le ultime annate senza soddisfazioni particolari se non la Supercoppa Italiana conquistata a Doha nella finale del dicembre scorso disputata a Doha, si è trasformata in una brutta copia di quelle che negli ultimi anni non ha per niente entusiasmato.

Ma almeno nelle scorse stagioni la spending review berlusconiana, in attesa della vendita della società, costituiva una sorta di giustificazione per un ridimensionamento che era già nei fatti. E invece i tifosi rossoneri avevano nuovamente iniziato a sognare in estate quando il tandem Fassone-Mirabelli si erano scatenati in una campagna acquisti di grande spessore. E le prime uscite erano state confortanti. Addirittura in una delle tournee estive i rossoneri avevano anche sconfitto il grande Bayern Monaco del maestro Carletto Ancelotti che di li a poco sarebbe però stato defenestrato a causa, così sembra seguendo le indiscrezioni, per decisione dei senatori stanchi dei metodi del tecnico italiano.

Strano destino quello che accomuna Milan e Ancelotti in questa fase. Ma quei risultati hanno dimostrato ancora una volta quello che tutti sanno ma fingono di dimenticare: il calcio estivo è ottimo per riempire pagine di giornali e siti web. Meno per costruire fantasiose ambizioni. Chi vuole può vedere Milan Genoa in streaming, legale e sicuro, attraverso una serie di possibilità disponibili.

Milan Genoa streaming diretta gratis siti emittenti

Milan Genoa, quindi, entrerà a breve nel mirino dei tifosi ed appassionati che stanno aspettando il momento giusto per iniziare le ricerche e vedere in streaming, in diretta gratis streaming legale, la sfida tra rossoneri e Grifone genoano. Una sfida che, contrariamente a quello che il blasone delle due squadre lascerebbe immaginare rappresenta una sorta di ultima spiaggia per entrambe le squadre. Il Milan di Montella si è sciolto troppo presto al sole autunnale.

Le premesse della vigilia, con i faraonici investimenti fatti in sede di mercato che hanno portato in rossonero calciatori di livello internazionale, uno su tutti Bonucci, sono state tradite e adesso, dopo il giovedì di coppe, anche l’Europa fino a questo momento palcoscenico dove il Milan aveva interpretato sempre performance di successo, inizia ad essere un peso e non una opportunità per un gruppo che sembra aver smarrito ogni entusiasmo.

Figuriamoci il Genoa, costretto a fare i conti con una situazione di classifica che definire precaria sarebbe eufemistico. Una storia che si trascina dalla scorsa stagione e che non è un bel segnale per una squadra che meriterebbe altri traguardi. Insomma se Milano piange Genova non ride e le premesse per un match che rischia di restare sotto tono sono tante. Anche perché dopo il pareggio in Europa League a reti inviolate contro un AEK non certo irresistibile, ha fatto piovere i primi fischi, rumorosi e mortificanti, su una squadra senz’anima e nemmeno bella.

La ricerca del modo migliore per vedere in streaming Milan Genoa potrebbe focalizzarsi sui siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Una delle alternative che sta mettendo tutti d’accordo per la qualità delle immagini che possono essere anche di buona qualità e per la possibilità di vedere gratis l’evento prescelto. Questi sono alcuni siti che potrebbero tornarvi utile:

Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Streaming Milan Genoa diretta gratis su smartphone, tablet e pc

Per vedere lo streaming di Mila Genoa esistono davvero tante possibilità. Per la maggior parte dei casi si tratta di alternative legali e sicure anche se bisogna stare attenti nel momento in cui si fanno le ricerche perché si ci può imbattere in alcuni portali che non rispettano i criteri legali e vengono proprio per questo motivo oscurati dalle autorità competenti. Per esempio quella offerta dalle pay per view ufficiali, Premium e Sky.

Inoltre anche Now TV, un’emittente per lo streaming che fa parte dell’immensa galassia targata Murdoch, oltre a proporre offerte nuove consente anche l’acquisto di un solo evento senza per questo richiedere la sottoscrizione di un contratto di abbonamento. Lo streaming è una soluzione che sta acquisendo sempre maggiore successo ed è pienamente legale tant’è che il numero di persone disposte a compiere le necessarie ricerche. E l’offerta è davvero ampia e riguarda anche i device mobili e fissi. Con l'app Sky Go, scaricabile da tutti i dispositivi mobili o da Pc e Mac, le sfide si potranno vedere in streaming gratuitamente, ma sarà una possibilità offerta in esclusiva solo a chi ha sottoscritto un contratto con l'emittente satellitare.

Di fatto è la stessa regola di Premium Play di Mediaset: semaforo verde alla visione on demand e in live streaming di Milan Genoa gratis e legale solo per gli abbonati. Altra possibilità a disposizione degli utenti italiani è rappresentata dai siti dei bookmaker. In questo caso bisogna compiere alcune operazioni preliminari come l’iscrizione alla piattaforma in questione, l’apertura di un conto online e infine la frequenza nelle scommesse.