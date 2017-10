MotoGp Australia streaming live gratis da vedere

L'emozionante lotta per il primato potrebbe avere un epilogo decisivo in Australia. Troppo marcata la differenza tra la Honda di Marquez e la Ducati di Dovizioso chiamato al miracolo se vorrà sperare

Si era illuso forse dopo la stupenda vittoria in Giappone. Ma Andrea Dovizioso è dovuto tornare presto sulla terra rendendosi conto della reale forza della Honda e di Marc Marquez che in Australia sembra non avere rivali. C’è un filo rosso che lega questi due piloti durante l’intera stagione. Dopo l’uscita di scena, ormai definitiva, del Dottore dai giochi per la conquista del titolo (e Valentino dovrà riflettere bene anche sulla sua carriera visto che gli anni passano e gli avversari sempre più giovani iniziano davvero ad essere imprendibili in pista) la lotta per il primato e per la conquista del titolo piloti è ormai ristretta a questi due piloti.

Che hanno dato spettacolo e continueranno a farlo fino alla fine. E lo spagnolo sembra ormai lanciato verso la conquista del secondo titolo mondiale consecutivo. Un traguardo importantissimo che il centauro della Honda sta provando a raggiungere con la cocciutaggine dei più forti. La gara di Motegi in Giappone e il modo con cui Dovizioso è riuscito a beffarlo proprio sulla linea del traguardo saranno stimoli ulteriori per il campione del mondo in carica di continuare a macinare chilometri come se non ci fosse un domani.

La Honda sembra avere davvero qualcosa in più su questo tracciato e Marquez potrà gestire un vantaggio non di poco conto nei confronti del suo principale avversario. Ovviamente parliamo di Marquez e Dovizioso che sono staccati da soli undici punti che però alla luce di quanto dimostrato in questo fine settimana, potrebbero aumentare vista la schiacciante superiorità mostrata dalla Honda dello spagnolo rispetto alla Ducati di Dovizioso. Vinales non sembra più avete argomenti utili a spaventare il suo connazionale che guida la graduatoria e che sta costruendo le basi per confermarsi campione del mondo.

Il Gran Premio di Australia della MotoGP è un appuntamento da vedere quindi a tutti i costi. Gli appassionati del mondo a due ruote ne sono consapevoli e faranno di tutto per non perdersi l’evento in questione. Occhi puntati quindi sui propri dispositivi. Il momento di vedere in streaming, ovviamente quello legale e di buona qualità, il Gran Premio che si correrà in Australia, terz’ultimo appuntamento del mondiale 2017 della MotoGp.

Per vedere il Gran Premio di MotoGp che si correrà durante questo fine settimana in Australia in streaming legale e di buona qualità si può anche puntare su TV8, piattaforma presente anche sul digitale terrestre. Basta digitare il tasto otto e il gioco è fatto. Questa piattaforma rientra a pieno titolo nella galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini.

Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita. Non solo gara. Sul circuito del Gran Premio di Australia Marc Marquez, campione del mondo in carica potrebbe ottenere la svolta quasi decisiva per confermare l’iride. Andrea Dovizioso, infatti non sembra riuscire ad essere competitivo e questo potrebbe significare perdere punti preziosi a tre sole gare dalla fine del motomondiale 2017.

Tra i diversi modi che verranno utilizzati ci saranno molti che sceglieranno, per vedere la MotoGP 2017, lo streaming. Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità da scegliere. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini. Non c’è ancora una decisione omogena su questa tematica perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con:

Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Malta con Public Broadcasting Services Limited; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Honduras con Televicentro; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Kosovo con Radio Television of Kosovo; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia.

Ci sono poi nuovi modi che si stanno diffondendo sempre di più soprattutto tra i giovani su dove vedere le gare della MotoGP in streaming. Uno di questi è quello di utilizzare le piattaforme dei bookmakers. Non è automatico che siano visibili tutte le sfide, anche per la presenza di blocchi geografici.

E poi sono presenti limiti associati alla registrazione e alla necessità di aprire un conto, oltre a quelli di dimostrare di essere giocatori attivi. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.