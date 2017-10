MotoGp Australia streaming live gratis diretta

Mancano tre Gran Premi e la tensione si taglia a fette. Il grande circus nomade della MotoGp è approdato in Australia dove il duello ravvicinato tra Marquez e Dovizioso potrebbe risolversi a favore dell’uno oppure dell’altro anche a causa di semplici episodi. Per il momento le previsioni sono tutte a favore dello spagnolo che in sella alla sua Honda ha dimostrato una superiorità netta per tutte le giornate di prova.

Logico aspettarsi che questa superiorità venga confermata anche in gara. Ma la speranza di Dovizioso, che continua a coltivare sogni iridati con la sua Ducati e che invece la gara possa in qualche modo sovvertire questa gerarchia così da avere qualche chance in più e non partire già con la rassegnazione di non farcela. Certo un Marquez così metterebbe angoscia a chiunque, forse anche al Valentino Rossi dei tempi migliori.

Fa un po’tristezza seguire questa lenta e costante agonia del pilota di Tavullia che dopo aver sfiorato la conquista del tanto sospirato decimo titolo in carriera ormai tre stagioni orsono, non è riuscito a smettere e nelle stagioni successive non è riuscito più ad andare nemmeno vicino a questa impresa. Così nasce naturale la questione classica che riguarda l’esistenza o meno di una data per ritirarsi dalla propria attività agonistica quando si è recitato un ruolo così importante come quello di Rossi che ha rivoluzionato uno sport diventando presto il simbolo stesso della MotoGp. Un po’come è successo a Francesco Totti che ha vissuto gli ultimi anni della sua carriera tra la paura del futuro e la necessaria consapevolezza di dover prima o poi smettere.

Il Gran premio che si correrà questo fine settimana in Australia, sarà visibile anche con lo streaming, ovviamente quello gratuito e sicuro. Ecco che le ricerche per vedere live gratis l’evento per chi non può guardare la corsa in diretta tv, segnalano un’impennata in questi giorni.

MotoGp Australia streaming diretta legale

Per vedere il Gran Premio di MotoGp che si correrà in Australia con lo streaming, legale e con un pizzico di fortuna anche di buona qualità, si può scegliere tra diverse opportunità disponibili che sono in grado di soddisfare le esigenze dei palati più diversi. Quella, ad esempio, offerta dai siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini è una delle alternative più gettonate.

Non solo dai più giovani che sono anche più abituati a smanettare in Rete per trovare l’opzione migliore. Ma anche da quelli che si sono affezionati a questa modalità, anche perché consente di vedere gratis l’evento prescelto, e hanno imparato presto. Qualche tentativo, quelli che sono meno pratici con il web, possono farlo con: Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia Kosovo con Radio Television of Kosovo, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited. Honduras con Televicentro, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands.

Streaming gratis MotoGp Australia su smartphone, tablet e Pc

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis e, soprattutto legale, su smartphone, tablet e Pc (o anche Mac) del Gran Premio di Australia della MotoGp non si potrà scegliere questa volta l’alternativa offerta da Tv 8 (sul canale 8 del digitale terrestre), altro astro appartenente all’infinita galassia Sky, che questa volta non manderà il live delle immagini del Gran Premio di Australia, ma solo una replica.

Comunque una soluzione ugualmente molto gradita da quelli che non riusciranno a godersi la diretta dell’evento che sarà offerta, in esclusiva per gli abbonati oppure per quelli che acquisteranno anche il singolo evento, da Sky. Ovviamente si potrà usufruire dello streaming, anche in questo caso legale e di buona qualità, collegandosi al sito di Tv8 e ricercare questa modalità, anche in questo caso legale e gratuita, per vedere il Gran Premio.

Vedere MotoGp Australia in streaming

Una delle novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra chi ama il mondo delle scommesse, è quella dei siti dei bookmaker che, però non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono la registrazione alla piattaforma e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Comunque questa rappresenta ugualmente una valida alternativa per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di MotoGp che si corre in Australia questa domenica.

Ma per chi è alle prese con le scommesse si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.