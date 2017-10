MotoGp Australia streaming senza abbonamento tv. Come vedere la gara gratis

Come vedere il Gran Premio Australia Moto Gp in streaming gratis

A tre Gran Premi dal termine della stagione si infiamma il duello per la conquista del titolo mondiale 2017. A contendere il titolo al fortissimo Marquez c’è ancora una volta un italiano. Non si tratta però, come certamente auspicavano i suoi tifosi ma più in generale tutti gli appassionati del mondo a due ruote che lo considerano già una leggenda di questo sport, di Valentino Rossi, ma di un Andrea Dovizioso che in silenzio, con il lavoro e tanta abnegazione sta disputando una stagione davvero superlativa.

L’ultima dimostrazione è stata data a Motegi nel Gran Premio del Giappone dove il pilota in sella alla Ducati ha conquistato un successo preziosissimo in ottica mondiale visto che ha ridotto a sole undici lunghezze il distacco dalla vetta della classifica occupata dal mostro Marquez. I sogni di gloria del Dottore purtroppo per lui, sembrano essere naufragati del tutto dopo l’infortunio di fine agosto che, nonostante il recupero lampo e la buona prova offerta nel Gran Premio di Spagna al rientro, ha poi vanificato tutto con la caduta di Motegi che ha spento ogni speranza di conquistare il decimo titolo di una carriera comunque luminosissima.

Il duello italo spagnolo sarà sicuramente uno stimolo a vedere questo appassionante finale di MotoGp. la corsa in streaming, pienamente legale ovviamente, attraverso la scelta di una delle diverse modalità disponibili. Soprattutto quelli che hanno deciso di trascorrere quest’anno senza sottoscrivere alcun contratto di abbonamento tv, sono in fibrillazione su come vedere la gara gratis. Ecco qualche consiglio che potrebbe essere utile.

Streaming MotoGp Australia senza abbonamento tv

Chi non ce la farà a vedere la gara in diretta su Sky, che per questa gara gode dell’esclusiva delle immagini per l’Italia, dovrà provare ad isolarsi tra le mura domestiche per approfittare della soluzione che offre lo streaming del gran premio di MotoGp di Australia. Se la diretta sarà infatti un affare esclusivo per l’emittente di Murdoch, l’occasione per rivedere le immagini di tutta la corsa la offrirà TV8, il canale del digitale terrestre che rientra a pieno titolo nella galassia Sky e ne condivide la qualità audio e video.

Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto Gp in Australia dovrà sapere che su diciotto gran premi solo otto verranno proposti diretta live, le altre dieci, invece, in differita. Proprio come in questo caso quando l’emittente manderà le immagini del Gran Premio della MotoGP in Spagna con qualche ora di ritardo. Ovviamente per vedere il Gran Premio in streaming si potrà utilizzare la piattaforma Sky Go, a patto di aver acquistato il pacchetto della MotoGp oppure, avendo a disposizione un decoder, si può scegliere anche di acquistare un singolo evento.

MotoGp streaming Australia siti emittenti fuori dall’Italia

Anche il Gran Premio di MotoGp che si correrà in Australia questo fine settimana attirerà masse oceaniche di appassionati e tifosi che non vogliono perdersi nemmeno un chilometro delle spettacolari gare dei bolidi a due ruote. Lo streaming sarà ancora l’alternativa preferita, soprattutto da quelli che non hanno un abbonamento alla paytv, anche per vedere la corsa che si disputerà in Australia.

Una delle alternative più utilizzate, di buona qualità e soprattutto legale anche per vedere in streaming la corsa in Australia, è rappresentata dai siti delle emittenti satellitari. Come, per esempio: Macedonia con Makedonska Radio Televizija Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Honduras con Televicentro Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg. In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Come vedere MotoGp Australia gratis senza abbonamento

Se i dubbi su come vedere il Gran Premio della MotoGp che si correrà in Australia vi stanno tormentando e vi rincorrono nelle notti insonni che di vigilia, allora non è il caso di andare avanti di questo passo. Rischiereste di arrivare esausti alla meta. Per questo sappiate che esiste anche un’altra possibilità per vedere la gara in Australia con lo streaming gratis, senza abbonamento e legale. Si tratta di sfruttare le piattaforme dei bookmaker.

Bisogna tenere anche in considerazione che si dovrà affrontare alcuni limiti associati alla necessità di registrarsi alla piattaforma prescelta e a quella di aprire un conto. Infine, per avere l’opportunità di usufruire di quest’altra modalità dello streaming, anche questa pienamente legale, bisognerà scommettere con una certa frequenza.

Il sito motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. Il costo totale per vedere tutti i Gran Premi è di 139,95 euro nella versione MultiScreen, mentre scende a 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.