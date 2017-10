Voli aerei: offerta All you can fly al via in Italia illimitata con costo mensile

Arriva una nuova offerte per voli aerei illimitati con un canone mensile forfettario. E sconti ulteriori per singoli viaggi lanciati da diverse compagnie

Nonostante alcune di queste offerte sono andate male nel passato ora vengono riproposte questi voli senza liiti in una offerta unica.

Arrivano nuove offerte, diciamo di sconti e promozioni, per quanto riguarda gli aerei adatte in modo particolare per chi vola tanto ogni mese e vengono chiamate All you can fly.

Le offerte

Non è del tutto inedita questa formula, in quanto nel 1980 ci aveva già pensato American Airlines, con una pacchetto denonimata AAirpass che ti permettava di fare tutti i viaggi che si volevano per tutto la vita versando 25mila dollari. Fu diverse volte cambiata e poi cancellata. Stesso discorso 19 anni dopo da Jet Blue e anche qui si ebbe una cancellazione finale.

Ora ci provano, invece, due compagnie. Una francese, che, però, si occupa solo di viaggi tra Francia e Stati Uniti al costo di 35mila euro, con voli illimitati. La società si chiama Compagnie creata appositamente nel 2013.

Ma la vera protagonista della nuova offerta è la Surf Air, azienda della California, che usa check-in privati e percorsi specifici e veloci negli aeroporti di tutto il mondo per garantire un imbarco il più veloce possibile sulla sua flotta di area business, non grandi, ovvero i Pc-12, realizzati in svizzera, che possono portare pochi passeggeri. Secondo quanto stimato dalla compagnai per ogni volo si velocizzano le operazioni di almeno 120 minuti.

Il costo per fare viaggi ilimmitati i tutto il mese è di 3mila e 500 euro al mese in Europa per voli fino a 600 Km, mentre il costo sarebbe superiore per i viaggi più lunghi, come già Italia-Gran Bretagna. Inutile dire che sono offerte convenienti per chi fa molti viaggi ogni mese.

Ulteriori sconti per tutti

Il programma Millemiglia Alitalia è stato completamente rivisto e promette sconti importanti per tutti. Mentre per quanto riguarda altri vettori EasyJet e Raynair hanno lanciato diverse promozione in Europa con biglietti scontati per Dicembre, mentre quelli di Novembre pe ril prossimo ponte sono già esauriti.

Interessanti sconti per tratte breve in Italia sono stati lanciati anche per i treni sia Italo che Freccirossa che sono aumentate di tratte e anche orari.