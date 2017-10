Pneumatici invernali, quali scegliere e come risparmiare online. Multe e regole 

Arriva il periodo dei pneumatici invernali con l'obbligo che scatterà il 15 Novembre secondo le regole vigenti del Codice della strada. Vediamo quali sono queste regole e quali pneumatici conviene scegliere come migliore rapporto qualità-prezzo e sicurezza.

La normativa attuale.

Il periodo invernale per il Codice Civile e l'obbigli, quindi di montare i pneumatici invernali o avere le catene da neve a bordo o ipenumatici per neveda poter montare in caso di necessità va dal 15 Novembre al 15 Aprile con un mese al massimo concesso come buono sia per il montaggio che per la sostituzione in primavera. Gli enti locali, poi, come i Comuni o le regioni, possono anche prolungare o dare delle deroghe a queste regole in virtù di condizioni particolari, soprattutto climatiche.

Tutti i veicoli devono avere questi requisiti per poter viaggiare con la neve. Non c'è obblico pr i ciclomoori, ma con la neve non possono circolare. Non è necessario nemmeno che tutti e quattro i penuamtici sia invernali o da nev, ma è fortamente consigliato per dare la giusta stabilità e aderenza all'auto.

Le gomme devono avere le indicazioni mud & snow, MS, M/S, M-S, M&S, M+S non valgono le scritte invernali, da neve, all season che sono fuorilegge.

Se non si ripettano tutte queste regole, la multa all'internod elle cità va dai 41 euro fino a 168 euro, mentre nelle strade fuori, provinciali o autostrdali o di altro genere, la multa va da 84 euro a 335 euro. Non c'è solo questa sanzione, ma vengono tolti fino a tre punti sulla patente e all'auto può essere imposto di rimanre fermo ddalle forze dell'ordien finchè non si sia provveduto alle gomme invernali o al momtaggio delle catene.

Quali pneumatici conviene scegliere e risparmiare online

Si può scegliere di non avere pneumatici invernali montati, ma gomme da neve pronte all'uso o le catene, ma non è una scelta così conveniente, in quanto i pneumatici invernali garanriscono una maggior sicurezza, con una aderenza al suolo completamente diversa e permettono di diminuire drasticamente il tempo delle frenate. Tutto questo vale non solo in caso di neve, ma anche in condizioni di fote pioggia, strada ghiacciata o brinata, bagnata o fangosa condizioni che d'inverno si trovano spesso.

Come già scritto si riconoscono per le particolari diciture indicate sora il pneumatico.

I pneumatici invernali che si possono acquistare sono di due tipologie, ovvero i pneumativi invernali tradizionali e quelli lamellari. Questi ultimi consentono di avere una tenuta molto elevato in caso di nevcate o strade con tante neve grazie alla particolare configurazione del battistrada, mentre le prime sono adatto anche a terreni ghiacciati grazie all'impasto morbido.

Sono sicuramente delle soluzioni valide entrambe e la scelta migliore deve basasri soprattutto sulle strade che si percorrono abitualmente oltre che in parte anche al proprio stile di guida.