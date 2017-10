Pizza, pane e pasta del futuro protagonisti a Host 2017 a Milano.

Pane, pasta e pizza protagonisti ad Host 2017, l'alimentazione del futuro o per meglio dirlo con il nome ufficiale alla Fiera di Milano, oraganizzata dalla stessa, vi è Salone del business dell’Ospitalità e della ristorazione.

Alcuni numeri

Il settore del pane e degli alimenti derivati è in crescita in Italia e nel mondo un fatturato totale

superiore ai 45 miliardi l'anno scorso solo per quanto riguarda i macchinari per la produzione, compresi quelli del gelato.

E l'Italia è quasi sempre nelle prime posizioni in ogni classsifica per una ricerca Bocconi-Host

Le imprese nel settore sono in aumento e anche per i prossimi due anni vi sarà una crescita di più del 5%. L'italia è terza nelle epostazioni, superata solo da Germania e Cina per quanto riguarda questa tipologia di prodotti, ma la sua qualità è nettamente superiore.

Il futuro del pane e della pizza

il salone è un momento interessante anche per capire quale sarà il futuro del pane e della pizza e dei prodotti correlati. Vi è una ricerca massima della qualità e della trasparenza nella filiera e il

tentativo di puntare sul prodotto più fresco e naturale.

Grande spazio per pane e pizza senza glutine, nuove formule di impasto, poche calorie per le diete, prodotti biologici e il senza glutine oltre la pizza gourmet e la pizza in pala.