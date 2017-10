Inter Sampdoria streaming live gratis diretta oggi su link, Rojadirecta, siti streaming martedì 24 ottobre

L’Inter non vuole fermare la sua corsa contro la Sampdoria. Il posticipo promette quindi di offrire spunti interessanti e spettacolari tra squadre che non hanno minimamente voglia di costruire muri

Spalletti Vs Giampaolo. La sfida di San Siro tra Inter e Sampdoria in programma oggi martedì 24 ottobre con fischio di inizio alle ore 20.45 è la sfida tra due uomini che si rispettano. Che amano il calcio e cercano di onorarlo con la filosofia che provano ad inculcare alle loro squadre. Spalletti, soprattutto la prima versione, ha imposto a Roma un vero e proprio culto portando i giallorossi per più volte alle soglie della conquista di qualcosa di importante.

Allora, e qui si potrebbero sprecare i discorsi sul destino cinico e baro, fu proprio la grande Inter di Mancini, che poi sarebbe diventata la grandissima Inter di Mourinho a spezzare i sogni di gloria dei giallorossi. Sogni che ora appartengono ai tifosi nerazzurri convinti che il migliore acquisto del mercato estivo sia proprio il tecnico di Certaldo.

Il posticipo di martedì 24 ottobre promette quindi di offrire spunti interessanti e spettacolari tra due squadre che non hanno minimamente voglia di costruire muri. Ma di giocare viso a viso una sfida che potrebbe proiettare, in caso di successo, i nerazzurri in vetta alla classifica. E in caso contrario, i doriani a ridosso delle zone più nobili della graduatoria. La Scala del calcio indosserà di certo la sua veste migliore per ospitare novanta minuti di alto profilo.

Inter Sampdoria attirerà le attenzioni non solo dei tifosi delle due squadre. Si avvicina sempre di più il momento di scegliere la soluzione migliore per vedere Inter Sampdoria in streaming. Per chi volesse usufruire invece dello streaming legale e di buona qualità ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi nelle vostre ricerche sui siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani:

Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Suriname con l'emittente Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize.

Il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di questo campionato presenta un prologo di tutto rispetto: il posticipo di oggi martedì 24 ottobre alla Scala del Calcio tra Inter e Sampdoria.

Un'alternativa valida potrebbe essere offerta dai siti bookmaker, già conosciuti da chi ama il mondo delle scommesse e che, previa l'iscrizione e l'apertura di un conto online, permette di vedere in streaming l'evento prestabilito. C'è anche bisogno di scommettere con frequenza per avere diritto alle immagini.

Inter Sampdoria martedì 24 ottobre streaming con Premium e Sky

E sarà proprio la sfida tra l’Inter di Spalletti e la Sampdoria di Giampaolo ad aprire il decimo turno stagionale, martedì 24 ottobre a partire dalle 20.45. Una sfida molti attendono per il valore delle due squadre e per quello che hanno fatto vedere fino a questo punto. Il posticipo serale dello spumeggiante martedì di campionato, promette emozioni e tanto, tanto bel calcio. Pertanto la platea di appassionati che non vorranno perdersi nemmeno un minuto della sfida di San Siro, sarà pronta ad utilizzare tutte le possibilità che la moderna tecnologia offre in pasto a chi non può vivere senza campionato.

Premium e Sky, che poi sono le sole emittenti che hanno acquistato in Italia i diritti per trasmettere le immagini delle sfide del campionato italiano di calcio hanno pensato anche alle esigenze di chi non riesce a fare a meno dello streaming. Attraverso le rispettive piattaforme apposite (Premium Play e Sky Go, rispettivamente) sarà possibile vedere in streaming anche Inter Sampdoria. Sarà necessario però aver firmato un contratto di abbonamento oppure, nel caso in cui si disponga del decoder, si può pensare di acquistare anche il singolo evento usufruendo di tutti i confort riservati agli abbonati. Tra i quali anche le immagini in 4K Naturalmente solo per quel determinato eventi.

Now TV, una piattaforma streaming che fa parte della sterminata galassia del magnate australiano Murdoch, rappresenta anche un’alternativa da valutare. Sono tante le offerte che mette in campo questa piattaforma che permette di vedere anche Inter Sampdoria in streaming legale e di buona qualità.