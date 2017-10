Bollette telefoniche, manovra 28 giorni blocc. Operatori, contromossa prezzi alzano

Formulato il provvedimento in manovra con blocchi e sanzioni, ma operatori pensano di altre i prezzi secondo alcune indiscrezioni. Tutti gli ultimi sviluppi



Si arriverà a una soluzione definitiva sulla questione delle bollette telefoniche ogni 28 giorni anziché ogni mese? Non è affatto detto perché la partita si sta giocando sul doppio piano politico e giudiziario. Tuttavia qualcosa si sta muovendo, come il tentativo di mediazione del nuovo amministratore delegato di Telecom che ha assicurato all'esecutivo di farsi portavoce con gli altri operatori per evitare contenziosi e un provvedimento ad hoc del parlamento. Anche perché le associazioni sono sul piede di guerra, i centralini dell'Authority sono intasati dalle telefonate di protesta degli utenti ed è iniziata una nuova battaglia anche con Sky, accusata dall'Agcom di non aver dato adeguata pubblicità al passaggio dei tempi della fatturazione a 28 giorni. Sky si difende spiegando come non essendo una telco, nessuna disposizione le vieta di cambiare fatturazione. E infatti non è stata sanzionata da Agcom, a differenza di Vodafone, Tim, Wind Tre.

Bollette a 28 giorni: la situazione resta complicata

Tutto è iniziato due anni e mezzo fa, quando Wind, primo operatore italiano, ha adottato una bolletta a 28 giorni ovvero alla spedizione di 13 anziché 12 fatture all'anno. A marzo di quest'anno, l'Agcom è intervenuta in gamba tesa, sostenendo che la fatturazione corretta è quella mensile. Per i consumatori, ha spiegato l'Autorità, è indispensabile il ripristino della vecchia tempistica per evitare che si generi confusione ovvero difficoltà di comparazione e di gestione del pagamento. In fin dei conti, pensioni e stipendi sono pagati ogni mese e non ogni quattro settimane. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva concesso due mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Gli operatori non l'hanno fatto e sono adesso in attesa della multa.

Ma non sembra che sia in grado di preoccuparli. Rispetto al maggior fatturato di 1,19 miliardi di euro incassato dalle quattro società di telefonia, la sanzione massima pro capite che il garante può decidere è di poco superiore al milione di euro. Non solo, mai gestori hanno proposto ricorso al Tar contro le regole di Agcom. La pronuncia è attesa nel mese di marzo. L'ultimo attore a intervenire è stata la politica italiana. Prima con una risoluzione parlamentare che impegna l'esecutivo a intervenire (ma nella bozza di manovra non si fa cenno alla questione delle fatturazione a 28 giorni, nonostante il ministro dello Sviluppo Economico abbia definito inaccettabile la situazione) e poi con un disegno di legge ad hoc.

Il testo, ancora senza seguito che prevede anche l'aumento del potere di controllo da parte degli organi competenti, tra cui l'Agcom; la restituzione agli utenti degli importi percepiti dai gestori telefonici e delle televisioni a pagamento nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cadenza mensile; la restrizione della facoltà di cambiare tutte le volte che si desidera, le condizioni contrattuali in maniera pressoché improvvisa e certamente unilaterale, nonostante il mantenimento del diritto di recesso gratuito da parte dei consumatori; la possibilità di inasprire le multe a carico degli operatori.

Emendamento Pd presentato ufficiale

Finalmente è stato presentato nelle Legge delle Delega Fiscale dal Governo o meglio della maggioranza Pd un emendamento proposto da Stefano Esposito in Commissione Bilancio del Senato all'interno della legge di delega fiscale.

L'emendamento si muove indue direzioni. La prima è che le bollette degli operatori sia telefonici che pay tv deono essere, tranne promozioni e offerte limitate nel tempo, su base mensile. La seconda è che la multa che può dare l'Agcom diventa di 5 milioni massimo da 500mila e sarà previsto un rimborso forfettario di 50 euro

Contromossa operatori

Vi è, però, la contromossa degli operatori, ovvero quella di alzare i prezzi della bolletta con un aumento simile a quello dei 28 giorni,s e si dovesse ritornare ad un mese. E secondo indiscrezioni, la prima a farla sarebbe la Telecom che aumenterebbe i costi del 10%, appunto quello che si avrebbe, circa, con una bolletta da 28 giorni invece di un mese. E tutte le altre società sono pronte a farlo. Datenere conto che già a settembre-ottobre c'è stato un rincaro dei prezzi di qualche euro da parte di tutte praticamente.