Daan, scelto come Ceo per una settimana di Diesel da Enzo Rosso

Aveva lanciato il casting per il Ceo della sua azienda Diesel, il vulcanico Enzo Rosso, e alla fine ha trovato il vincitore.

Il Casting

Prima di tutto occorre fare un passo indietro e ricordare tutta la storia. Diesel è rimasta effettivamente senza Ceo, l'amministratore esecutivo, ma per scherzo e per gioco, e con una interessante operazione marketing, che ha fatto parlare molto del brand, Renzo Rosso ha lanciato un corso su Facebook per la durata di 4 giorni e sono arrivate migliaia di foto e altri elementi multimediali per farsi conoscere e segnalarsi come Ceo. Il Ceo, srebbe stato effettivo solo per una asettimana ma avrebbe avuto tutit i benefici del vievere e conoscere una delle aziende che in molti ritengono più cool del momento.

Di presentazioni ne sonoa rrivate davvero tante come ha spiegato lo stesso Rosso e si è molto divertito a scegliere dalle immagii i più interessanti e se ne soo viste di tutti i colori.

Il Vincitore

Alla fine il vincitore è risultato Daan Vervoort che si è presentato con una foto dove attraverso un salto plastico rimaneva letteralmente seduto in aria. Non a casa Daan, è un balerino professionista 29enne belga.

E il gioco di parole è stato facile, Ceo significa davvero Chair Executive Officer, il responsabile della sedia.

Giudizi assolutamente positivi per il giovane belga che ha potuto lavorare a fianco a fianco con Rosso, partecipare, almeno seodo quanto dice il patron, a riunioni molto importanti e ha saputo essere anche ammirato e ben giudicato per la sua intelligenza, modi e garbo.

Non è stato pagato come era stato deciso nel concorso, ma ha avuto un rimbroso pese e ha vissuto in un albergo a Marostica per una settimana.

Una bella esperienza vicnente di marketing sia per la Diesel che probabilmente per lui. E ora Rosso ha anche annunciato che sta per scegliere, queta volta, per davvero il nuovo Ceo della sua azienda.