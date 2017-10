Genoa Napoli streaming su link, siti web, Rojadirecta per vedere gratis diretta live

Sarri sembra orientato ad applicare un massiccio turn over per dare un po’ di respiro al trio che sta cantando e portando la croce ormai da un anno. Non sarà facile per il Napoli affrontare il Genoa

Vincere la prima di una serie di tre partite contro squadre per così dire abbordabili, (dopo il Genoa ci sarà il Sassuolo in casa e il Chievo a Verona), è l’obiettivo dei partenopei prima della sosta per lo spareggio della Nazionale di calcio che proverà a conquistare il pass per il mondiale in Russia nel 2018 nel doppio confronto con la Svezia. Genoa Napoli quindi è la prima tappa di questo mini tour che dovrà, nei piani di Maurizio Sarri, accompagnare gli azzurri in vetta alla classifica verso un altro ciclo terribile. Che forse dirà più precisamente quale sarà la dimensione degli azzurri in questo campionato. Il tecnico toscano questa volta sembra orientato ad applicare un massiccio turn over per dare un po’ di respiro a un trio che sta cantando e portando la croce ormai da un anno.

Complice l’infortunio di Milik, ripetutosi per una spiacevole coincidenza quest’anno, Mertens, Insigne e Callejon sono saliti in cattedra e sono tra i principali artefici del circo Napoli che tanto spettacolo ha portato in giro per i campi della Serie A. Ma anche loro hanno bisogno di rifiatare. E sicuramente uno dei tre, forse Mertens oppure Insigne non scenderà in campo dal primo minuto. Il Genoa deve mettersi alle spalle subito il buon pareggio conquistato a Milano con il Milan ed affrontare con la giusta determinazione un avversario che arriverà a Marassi con il chiaro intento di prendersi l’intera posta in palio. Chi deciderà di vedere Genoa Napoli in streaming scegliendo le soluzioni legali, dovrà evitare i siti come Rojadirecta che, non rispettando i criteri di legalità, vengono puntualmente oscurati a causa di questa inadempienza.

Chi volesse qualche consiglio per vedere in streaming, ovviamente legale e gratuito, la sfida tra Genoa Napoli ha solo da scegliere tra le diverse opportunità disponibili. Lo streaming ricercato attraverso i siti web delle emittenti satellitari che operano fuori dai confini nazionali. Si tratta solo di una delle diverse possibilità che questa modalità consente di sfruttare.

Un’opzione del tutto legale che consente di vedere gratis live le sfide della Serie A anche senza possedere nessun abbonamento con le pay per view che hanno acquistato i diritti per trasmettere in diretta le immagini del campionato italiano di calcio. Pronti quindi a vedere in streaming Genoa e Napoli? Per chi non avesse ancora acquisito la necessaria esperienza ecco una lista con qualche suggerimento utile:

Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije.

Streaming Genoa Napoli con Premium e Sky

Lo streaming di Genoa Napoli è offerto anche da Premium e Sky. Anche la piattaforma web per lo streaming, ugualmente legale, di Now TV, resta un’alternativa valida per vedere Genoa Napoli. Si tratta, infatti, di una piattaforma che rientra nell’impero di Murdoch e che, oltre a proporre offerte sempre nuove, permette anche l’acquisto di un singolo evento senza la necessità di sottoscrivere un contratto di abbonamento. Con l'app dell’emittente di Murdoch Sky Go, che si può scaricare sia dagli smartphone, che dai tablet, oppure da Pc e Mac, le sfide si potranno vedere in streaming gratuitamente, ma sarà una possibilità offerta in esclusiva solo a chi ha sottoscritto un contratto con l'emittente satellitare. Di fatto è la stessa regola di Premium Play di Mediaset: via libera dunque alla visione on demand e in live streaming di Genoa Napoli in streaming gratis in esclusiva per gli abbonati.

Genoa Napoli streaming con i portali dei bookmaker Rojadirecta

Infine chi vuole vedere Genoa Napoli in streaming, può sfruttare anche i siti dei bookmaker. Si tratta di un’alternativa che gli amanti del mondo delle scommesse conoscono già da tempo e sono state proprio queste persone i neofiti di questa nuova possibilità. Anche perché sono stati i primi ad evadere l’obbligo di iscriversi alla stessa piattaforma prescelta, ad aprire un conto online e a scommettere con una certa frequenza. Tre prerogative senza le quali risulterà impossibile vedere le partite in streaming. Bisogna stare molto attenti nelle ricerche e provare a scegliere, se non i siti dei bookmaker, quelli legali.

Non tutti i siti, infatti, rispettano in maniera sufficiente i criteri legali necessari a mandare le immagini. Ad esempio, il sito Rojadirecta spesso viene oscurato impedendo di fatto la visione dell’evento prescelto. E per i tifosi delle due squadre sarebbe davvero difficile accettare di non vedere, per questa ragione, la propria squadra del cuore, magari proprio nel momento topico dei novanta minuti.