Chievo Milan streaming su link, siti web, Rojadirecta per vedere gratis diretta live

Il tempo a disposizione di Montella è scaduto Come la pazienza di una società stanca di aspettare risultati che non arrivano e che servono a un club che rischia di trovarsi in seria difficoltà

Quanti di voi, tifosi di una delle due squadre o semplici appassionati del mondo del calcio hanno iniziato già le ricerche per trovare il modo migliore per vedere in streaming Chievo Milan? Immaginiamo tanti. Non solo per la sfida in sé per sé, ma forse, più probabilmente, per quello che gravita intorno ai novanta minuti del Bentegodi. Si sa, infatti, che il tempo a disposizione di Montella è ormai finito. Come la pazienza di una società stanca di aspettare risultati che non arrivano e che servono davvero come l’acqua nel deserto a un club che altrimenti rischia di trovarsi in seria difficoltà se gli obiettivi della vigilia e cioè, in sostanza, l’approdo alla prossima Champions League, sfumino con un anticipo così marcato.

Nel frattempo il Chievo sta viaggiando spensierato verso l’ennesimo campionato della salvezza conquistata senza affanni. Dopo l’affermazione nel derby contro il Verona Maran vuole confermare la squadra che ha regalato tre punti che valgono il doppio se non il triplo al pubblico in visibilio. Inglese e Pucciarelli saranno gli attaccanti in un modulo che prevede Birsa sulla trequarti e il trio di interni Castro, Radovanovic, Hetemaj. Solita difesa a quattro con Cacciatore, Dainelli, Gamberini e Gobbi davanti a Sorrentino. Montella, invece dovrà fare a meno di Bonucci, squalificato per due turni (salterà anche la Juventus) e potrebbe rilanciare anch’egli la difesa a quattro accantonata per quella a tre proprio per sfruttare al meglio la classe di Bonucci, impresa fino a questo momento mai riuscita. La difesa, alla luce di questa assenza dovrebbe essere formata da Calabria, Zapata, Romagnoli e Rodriguez.

I siti wb delle emittenti che operano fuori dai confini italiani potrebbero fare al caso vostro. Oltre ad essere una delle alternative preferite per lo streaming è soprattutto un’opzione del tutto legale che consente di vedere gratis live le sfide della Serie A. Ma attenzione a scegliere bene i siti web da utilizzare. Non tutti, infatti, rispettano in maniera sufficiente i criteri legali. Vi sarà, ad esempio, certamente capitato di imbattervi nel sito Rojadirecta che viene oscurato proprio perché non rispetta i criteri legali. Chi ha scelto lo streaming starà iniziando con le ricerche dei siti web che offrono questa possibilità. Ecco alcuni suggerimenti utili:

Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television.

Chievo Milan si potrà vedere anche con lo streaming, anche stavolta legale e di ottima qualità vista la possibilità di usufruire della tecnologia 4K oltre alla telecronaca in italiano, offerto dalle pay tv ufficiali. Quelle che anche quest’anno si sono aggiudicate i diritti per trasmettere le immagini delle partite di Serie A in esclusiva per le immagini. Forse non tutti sanno che Mediaset Premium e Sky hanno sviluppato anche rispettive piattaforme valide per lo streaming che sono Premium Play e Sky Go che sono anche disponibili come applicazione e scaricabili per i propri dispositivi mobili, siano essi smartphone oppure tablet. Ma questa soluzione non è gratuita perché per averne diritto bisogna aver firmato l’abbonamento con il pacchetto che prevede la Serie A. Oppure sia Premium che Sky consentono anche di acquistare il singolo evento e godere delle stesse opportunità a patto di possedere un decoder.

Infine per vedere Chievo Milan in streaming, sempre in maniera legale e sicura, ecco la soluzione lanciata dai portali dei bookmaker. Questa alternativa richiede l’obbligo di iscrizione alla piattaforma prescelta, di aprire un conto online e di scommettere con una certa frequenza. Ma per gli affezionati di questa soluzione non saranno certo questi gli ostacoli che impediranno di seguire l’evento prescelto. Anche perché sono spesso sono proprio gli habitué delle scommesse i primi fan di questa nuova opportunità per vedere in streaming le sfide desiderate. Bisogna sempre mettere il massimo dell’attenzione in sede di ricerca per evitare di farsi ingannare e scegliere così siti, come ad esempio Rojadirecta, che non rispettano la legalità e, pertanto, sono oscurati puntualmente dalle autorità competenti.