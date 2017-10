Juventus SPAL streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Il campionato di Serie A più avvincente delle ultime stagioni non conosce soste. Il turno infrasettimanale valido per la decima giornata consente alla Juventus di guardare con fiducia alla conquista dei tre punti che consentirebbero di tenere testa alle rivali che per il momento occupano la vetta della classifica ed il secondo posto. E contemporaneamente rintuzzare il probabile attacco da parte della Lazio, appaiata al terzo posto con 22 punti e artefice dell’unica sconfitta, peraltro in casa, subita da Dybala e compagni fino a questo momento.

Di certo la dilagante vittoria per sei reti a due conquistata alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese di Del Neri, giunta dopo la sofferta vittoria in rimonta contro lo Sporting in casa, offre ampie prospettive per i tifosi della Vecchia Signora che, abituati come sono alle vittorie, forse non avevano nemmeno messo in conto che qualche risultato non proprio positivo potesse mettere in discussione la grandezza di un gruppo. E i fatti sembrano dare ragione a quelli che la pensano così. Allegri dovrà confrontarsi con l’assenza forzata di Mandzukic squalificato e potrebbe quindi arrivare il momento il brasiliano Douglas Costa. Anche Higuain è quasi certo di scendere in campo dal primo minuto sostenuto, nel tridente offensivo da Federico Bernardeschi che potrebbe così permettere anche a uno tra Cuadrado e Dybala di tirare legittimamente il fiato.

Nel caso in cui sia il colombiano che l’argentino vengano tenuti a riposo dal tecnico toscano sarebbe già pronto il modulo anti SPAL. Un 4-3-3 con Douglas Costa e Bernardeschi in campo dal primo minuto per dare manforte al Pipita Higuain. Insomma è vero che le previsioni sono tutte a favore dei bianconeri. Ma è altrettanto vero che nel gioco del calcio niente può essere considerato certo. Il pallone è rotondo e potrebbe riservare sempre sorprese. Anche se in questo caso la differenza di valori tecnici e tattici e la paura che la Juventus impone, per il suo prestigio ed il blasone oltre che per una rosa che fa invidia anche ai tifosi delle potenze europee, potrebbero davvero far venire la tremarella ai biancocelesti. Lo streaming, legale, è il modo preferito da chi vuole vedere le partite senza avere alcun abbonamento alla pay tv. Ecco una panoramica su come vedere la partita gratis.

Juventus SPAL streaming senza abbonamento tv

Partita che sulla carta quindi apparirebbe semplice per la Juventus. Ma guai a distrarsi o a sottovalutare l’avversario. Sono state queste le raccomandazioni di Allegri ai suoi negli spogliatoi. La sfida tra Juventus e SPAL sarà vista da migliaia di tifosi che non potranno essere presenti allo stadio e sono senza abbonamento alla pay tv. Ragion per cui molti sceglieranno lo streaming, legale e di buona qualità.

Streaming Juventus SPAL emittenti fuori dall’Italia

Tra le varie opzioni per vedere in streaming legale la sfida tra Juventus e SPAL, i siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani rappresenta di certo una possibilità che fa gola a parecchi. Si tratta di piattaforme che, nel caso la ricerca vada a buon fine, permettono di vedere le sfide prescelte con lo streaming legale e sicuro. E proprio le ricerche devono essere fatte con la giusta attenzione per evitare di imbattersi in alcuni siti che non rispettano la legalità e per questo sono oscurati dalle autorità competenti. Ecco qualche esempio di possibile sito che potrebbe esservi utile:

Repubblica Ceca con Ceská Televize; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Svezia con Modern Times Group; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Slovacchia con Slovenská Televízia; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen; Serbia con Radio-televizija Srbije; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal.

Come vedere gratis Juventus SPAL in streaming

Dei diversi modi per vedere Juventus SPAL in streaming legale e gratis senza abbonamento quello garantito da Premium e Sky è quello più classico anche se, in questo caso, c’è bisogno dell’abbonamento ad una delle emittenti per poter ricevere le immagini dal proprio decoder. Non tutti possono, per una ragione o per un’altra, sottoscrivere un abbonamento alla paytv. Molti quindi hanno eletto allora lo streaming come modalità preferita e legale che consente di vedere le sfide prescelte, come per esempio quella tra Juventus e SPAL in streaming, legale, di buona qualità e gratis senza dover firmare per forza un contratto di abbonamento.

Si potrebbe scegliere uno dei siti di scommesse sportive che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. E che molto spesso devono essere iscritti alle piattaforme su citate per avere la possibilità di vedere le immagini. Oppure provare con Now Tv, emittente che rientra a pieno titolo nell’immensa galassia Sky e che offre la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.