Molti, tra gli avversari della Juventus, avevano sperato che, insomma, dopo sei anni passati a veder gioire sempre gli stessi tifosi, quest’anno la Juventus non avrebbe avuto la stessa fame di sempre. E che, finalmente ci si poteva illudere di detronizzare i campioni d’Italia in carica senza troppa fatica. Impressioni che forse, per qualcuno, si sono materializzate con le due giornate consecutive in cui i bianconeri non sono riusciti a vincere.

Pareggio a Bergamo con l’Atalanta e sconfitta in casa con la Lazio. Napoli e Inter avevano accennato allora al primo tentativo di scatto portandosi rispettivamente sul +5 e +3. Poi il ciclone bianconero si è abbattuto sulla malcapitata Udinese regolata a domicilio con un perentorio 6 a 2 e mettendo in chiaro una cosa: che vincere è difficile, ma confermarsi al vertice lo è ancora di più. E soprattutto che, non sarà poi così facile cambiare le gerarchie della Serie A. Napoli ed Inter sono state avvisate. Come non ci sarà bisogno certo di avvisi per la SPAL che sa di dover affrontare una trasferta che più che difficile è ai limiti dell’impossibile. Juventus SPAL sui potrà vedere anche in streaming, legale, attraverso le varie modalità disponibili che proviamo a riassumervi qui di seguito.

Juventus SPAL streaming diretta legale

Juventus SPAL sarà una grande occasione per i bianconeri per annullare del tutto il piccolo margine che Napoli ed Inter erano riusciti ad assicurarsi riuscendo ad approfittare del piccolo passaggio a vuoto juventino a Bergamo con l’Atalanta e in casa con la Lazio. Situazione capovoltasi quando sono stati proprio i campioni d’Italia ad approfittare dello scontro diretto tra partenopei e nerazzurri andato in scena sabato sera al San Paolo e terminato a reti inviolate. E adesso potrebbero ricavare qualche altro vantaggio dalla sfida incrociata con le due squadre di Genova. Sampdoria per l’Inter e Genoa per il Napoli. Ovviamente sarà importante battere la SPAL, ma questa non sembra un’impresa impossibile, tutt’altro. Anche Juventus SPAL entrerà a breve nel mirino dei tifosi che non potranno vedere la sfida se non grazie a una delle diverse opzioni messe in campo dallo streaming. Una soluzione legale e sicura, basta solo utilizzare la necessaria attenzione nel momento delle ricerche sul web.

Streaming Juventus SPAL siti fuori dai confini

Le alternative per vedere in streaming, ovviamente di natura legale e anche di buona qualità, la sfida tra Juventus e SPAL sono molteplici e ognuna può accontentare le più disparate esigenze. Per iniziare si può far riferimento ai siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani, ovviamente attraverso scelte che salvaguardino la legalità e la sicurezza dei siti che si utilizzano per vedere lo streaming.

Se non siete ancora abbastanza pratici su come poter fare queste ricerche oppure temete di incappare in quei portali che non rispettano la legalità, ecco alcuni siti che potrebbero tornarvi utili nel caso scegliate questa alternativa: Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television.

Streaming Juventus SPAL diretta su Sky e Mediaset

Vedere Juventus SPAL in streaming, legale, sarà la priorità dei tifosi delle due formazioni. E, accanto alle soluzioni che abbiamo già avuto modo di verificare, esiste quella per così dire ufficiale che consente anche di ascoltare la telecronaca in italiano e godere di immagini davvero straordinarie grazie alla tecnologia 4K. Ed è quello offerto da Sky e Mediaset attraverso le rispettive piattaforme streaming Sky Go e Mediaset Play. In questo caso sarà necessario però aver sottoscritto un abbonamento, oppure se si possiede il decoder dell’una o dell’altra, si può acquistare anche il singolo evento.

Dopo di che si potrà tranquillamente vedere la sfida tra Juventus e SPAL anche sui propri dispositivi mobili oltre che su Pc e Mac. Ma anche Now TV, un’emittente per lo streaming che fa parte dell’immensa galassia targata Murdoch, oltre a proporre offerte nuove consente anche l’acquisto di un solo evento senza per questo richiedere la sottoscrizione di un contratto di abbonamento. Niente paura. Chi non ha un abbonamento e non ha in programma di sottoscriverlo può usufruire dell’ultima possibilità per vedere Juventus SPAL in streaming legale e gratuito. Si tratta dei siti dei bookmaker, una delle novità che sta appassionando soprattutto quelli che amano il mondo delle scommesse ovviamente. In questo caso bisogna compiere alcune operazioni preliminari come l’iscrizione alla piattaforma in questione, l’apertura di un conto online e infine la frequenza nelle scommesse.