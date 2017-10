Genoa Napoli streaming live gratis diretta oggi su link, Rojadirecta, siti streaming mercoledì 25 ottobre

il Genoa di Juric proverà certamente a piantare la sua bandierina sui tre punti in palio e proverà a mettere in difficoltà un Napoli che potrebbe iniziare ad essere stanco dopo il ciclo terribile

Sarà l’asse Milano Genova Napoli a determinare gli equilibri della classifica dopo la decima giornata del campionato di Serie A. Inter e Napoli, separate da appena due lunghezze, saranno impegnate rispettivamente nell’anticipo di martedì sera con la Sampdoria e nel mercoledì sera di campionato con il Genoa. Impegno forse più difficile per i nerazzurri che affronteranno una Sampdoria in gran forma.

Genoa Napoli in streaming live gratis rappresenta un'opportunità per quelli che non riusciranno ad essere a Marassi mercoledì 25 ottobre. Le opzioni legali sono tantissime, ma bisogna fare attenzione alle ricerche e a evitare quei link dei siti, come Rojadirecta, che non rispettando i criteri legali, vengono oscurati in maniera puntuale.

Il Genoa ospiterà un Napoli deciso a restare in vetta solitaria. Quindi vincere è l’unica alternativa da praticare per consolidare un ruolo, quello di principale antagonista della Juventus, che potrebbe creare non pochi problemi a livello di pressione psicologica. E la crescita dell’Inter che proprio al San Paolo ha mostrato di essere già pronta a lottare ai massimi livelli, aggiunge altro pathos alla lotta per il vertice.

Che al di là di tutte le possibilità ha un'unica, solita protagonista: la Juventus. Si avvicina dunque il momento di scegliere una delle quattro alternative che lo streaming, legale e sicuro, mette a disposizione. Ma attenzione a scegliere bene i siti web da utilizzare. Non tutti, infatti, rispettano i criteri legali. Vi sarà, ad esempio, certamente capitato di imbattervi nel sito Rojadirecta che viene oscurato.

E il grande mercoledì del campionato italiano di calcio, dopo il gustoso aperitivo di San Siro tra Inter e Sampdoria presenta anche la sfida tra il Genoa di Juric e il lanciatissimo Napoli. Genoa Napoli rappresenta la sfida tra due squadre che hanno fame di punti. Se per il Napoli il discorso è molto lineare visto che gli azzurri lotteranno fino alla fine per la vittoria del titolo e hanno iniziato alla grande questo campionato, il Genoa deve risollevarsi al più presto da una situazione di classifica che fa davvero paura.

Il pareggio di San Siro contro il Milan ha dato fiducia e i rossoblù in casa sono un avversario sempre molto pericoloso. Per vedere questa partita in streaming, insomma, ci si può tuffare anche nei siti dei bookmaker. È necessario prima l'iscrizione alla piattaforma prescelta e l'apertura di un conto online, permette di vedere in streaming l'evento prestabilito. C'è anche bisogno di scommettere con frequenza per avere diritto alle immagini.

Genoa Napoli promette emozioni e tanto, tanto bel calcio. Pertanto la platea di appassionati che non vorranno perdersi nemmeno un minuto della sfida dell’Olimpico, sarà pronta ad utilizzare tutte le possibilità che la moderna tecnologia offre in pasto a chi non può vivere senza campionato. Senza calcio. Premium e Sky, che poi sono le sole emittenti che hanno acquistato in Italia i diritti per trasmettere le immagini delle sfide del campionato italiano di calcio hanno pensato anche alle esigenze di chi non riesce a fare a meno dello streaming. Attraverso le rispettive piattaforme apposite (Premium Play e Sky Go, rispettivamente) sarà possibile vedere in streaming anche Genoa Napoli. Sarà necessario però aver firmato un contratto di abbonamento oppure, nel caso in cui si disponga del decoder, si può pensare di acquistare anche il singolo evento usufruendo di tutti i confort riservati agli abbonati.

Tra i quali anche le immagini in 4K Naturalmente solo per quel determinato eventi. Now TV, una piattaforma streaming che fa parte della sterminata galassia del magnate australiano Murdoch, rappresenta anche un’alternativa da valutare. Sono tante le offerte che mette in campo questa piattaforma che permette di vedere anche Genoa Napoli in streaming legale e di buona qualità.