Genoa Napoli streaming per vedere partita live gratis diretta

Il Napoli non ha alternative alla vittoria per riprendere il filo interrotto sabato sera e continuare a sognare quello che in città nessuno si azzarda nemmeno a nominare. Bisogna battere il Genoa però

Sia Genoa che Napoli vengono da un pareggio a reti inviolate con le due squadre meneghine. Ma se il Genoa può tirare un sospiro di sollievo per essere riuscito a conquistare un punticino in una trasferta difficile come quella di San Siro contro il Milan (è vero, i rossoneri però sono ancora lontani dalla migliore versione possibile), gli azzurri sono stati fermati sullo 0 a 0 da un’Inter coriacea e disposta perfettamente in campo da Luciano Spalletti.

Un pareggio che lascia in testa i ragazzi di Sarri (che potrebbero essere scavalcati temporaneamente in caso di vittoria nell’anticipo giocato tra Inter e Sampdoria), ma che ha consentito alla Juventus di rifarsi sotto e portarsi a un solo punto dai nerazzurri e a tre lunghezze dalla capolista. Insomma il Napoli non ha alternative alla vittoria per riprendere il filo interrotto sabato sera e continuare a sognare quello che in città nessuno si azzarda nemmeno a nominare. Gli azzurri, come spesso accade, saranno seguiti da un’onda azzurra che raggiungerà Marassi per sostenere i propri beniamini. Chi resterò in città e sceglierà di usufruire dello streaming, quello legale e sicuro, starà iniziando ad organizzare le ricerche in base alle varie opportunità disponibili per vedere Genoa Napoli gratis in streaming.

Vedere partita Genoa Napoli streaming gratis

In questo turno infrasettimanale di certo vedere la partita tra Genoa e Napoli sarà importante anche per vedere se l’impressione di un Napoli che sta tirando un po’ il fiato dopo uno step iniziato ad agosto con il preliminare contro il Nizza e che potrebbe adesso presentare il conto. Il trittico di partite delicatissime, (Roma all’Olimpico, City a Manchester ed Inter al San Paolo) è stato superato non senza fatica ed il pareggio interno con l’Inter di sabato sera ha riassottigliato il margine dalla Juve che adesso è a meno tre. Ma la trasferta di Genova, come anche la partita dello scorso campionato terminata in pareggio solo grazie a un miracolo di Reina nel finale, non è un affare semplice. Sarà una sfida equilibrata e spigolosa e, per quelli che vorranno scegliere lo streaming legale e sicuro per vedere la partita tra Genoa e Napoli, potranno scegliere tra diverse soluzioni.

Siti fuori dai confini per streaming Genoa Napoli

Iniziamo dai siti che operano fuori dai confini per l’Italia. Si tratta di una delle opportunità più cliccate da chi cercherà di vedere in streaming, legale e gratuito oltre che anche di discreta qualità, la partita di Marassi tra Genoa e Napoli. Questa è l’alternativa preferita da un pubblico variegato che non disdegna di fare ricerche molto approfondite, per evitare di incappare in siti che non rispettano gli aspetti legali. Ecco qualche indicazione utile:

Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal. Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija.

Streaming live Genoa Napoli Sky e Mediaset

Non ci crederete, forse, ma lo streaming live di Genoa Napoli, in questo caso ovviamente legale e anche di ottima qualità, viene previsto anche dalle due emittenti che si sono aggiudicate anche per quest’anno i diritti a trasmettere le sfide del campionato di calcio in esclusiva. Genoa Napoli, infatti, si potrà vedere, una volta acquistato il pacchetto della Serie A attraverso le due emittenti che per i loro clienti hanno messo anche a disposizione le rispettive piattaforme streaming, Sky Go e Premium Play che consentono la visione dell’evento prescelto anche sui propri dispositivi mobili (smartphone, tablet) olyre che su Pc e Mac.

Piattaforme che in questo caso si possono scaricare anche come applicazioni. Le immagini sono riservate in esclusiva a chi ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view, ma anche a chi decide di acquistare un singolo evento a patto di possedere il decoder. Immagini mandate con la tecnologia 4K che garantisce immagini fantastiche. Anche la telecronaca sarà in italiano.

Genoa Napoli streaming diretta gratis siti bookmaker

E infine l’elenco di possibilità per vedere Genoa Napoli con lo streaming in maniera legale e possibilmente anche di buona qualità, oltre che in diretta gratis eccoci arrivati alla possibilità offerta dai siti dei bookmaker. Una novità che si è ormai ben radicata soprattutto tra quelli che già frequentavano i portali delle scommesse. Anche in questo caso non è scontato riuscire a vedere la sfida in real time poiché quasi sempre è necessario essere iscritti a uno di questi portali, avere una linea di credito online aperta e puntare con frequenza. In ogni caso, soprattutto chi ama tentare con la fortuna e mettere alla prova le proprie abilità trova in questi portali una valida strada alternativa per vedere in streaming Genoa Napoli.