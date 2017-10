Genoa Napoli streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Il Napoli pensa solo alla trasferta con il Genoa, con l'obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il pari contro l'Inter. Inevitabile per Sarri ricorrere al turn over per far riposare qualcuno

Il Napoli ha superato non senza difficoltà un trio di partite ravvicinate davvero impressionante. In una settimana gli azzurri hanno incontrato la Roma all’Olimpico riuscendo a vincere di misura. Poi la terribile trasferta di Manchester contro il City che sembrava destinata a diventare un’imbarcata dopo la partenza lanciata della squadra di Guardiola prima di trasformarsi in un’occasione sprecata visto come si erano messe le cose dopo la mezz’ora di panico durante la quale il Napoli probabilmente era rimasto ancora negli spogliatoi con la mente.

Infine il pareggio al San Paolo contro l’Inter in una sfida dove il Napoli probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più contro un’avversaria degna concorrente per la conquista di qualcosa di importante. Adesso la testa è rivolta solo alla trasferta sul campo del Genoa, con l'obiettivo di tornare subito alla vittoria dopo il pareggio con i nerazzurri. Inevitabile per Maurizio Sarri ricorrere ad una valutazione dello stato della squadra dopo una settimana così impegnativa e sicuramente a dei cambi, probabilmente uno per reparto, per gestire la stanchezza o comunque sopperire alla poca lucidità di diversi uomini vista già nel match contro l'Inter. Chi vuole vedere Genoa Napoli in streaming, legale e gratuito, può usufruire di una delle diverse alternative proposte da questa modalità. Una soluzione che consente di vedere le partite anche senza il possesso di un abbonamento tv. Vediamo come è possibile, dunque, vedere le partite gratis.

Genoa Napoli streaming senza abbonamento tv

Genoa Napoli rientra di diritto nelle sfide più interessanti di questo turno infrasettimanale. Logico quando a scendere in campo è la capolista. Che potrebbe anche non esserlo più se l’Inter impegnata con la Sampdoria nel posticipo di martedì sarà riuscita ad avere ragione dell’ostica Sampdoria. Non un’impresa facile della banda Spalletti che però, mattoncino dopo mattoncino sta costruendo un mosaico davvero molto interessante. L’Inter è una squadra solida che dirà la sua fino alla fine di questa stagione. La possibilità dunque per il Napoli di non portare a casa i tre punti è pari allo zero. Tra quelli che sceglieranno lo streaming per vedere Genoa Napoli, molti lo faranno perché sono senza un abbonamento alla tv.

Genoa Napoli streaming siti emittenti fuori dall’Italia

Genoa e Napoli si sfidano in un match che di solito non presenta grandi rivalità se non quelle naturali per due formazioni che devono conquistare i tre punti. Le due società sono in buoni rapporti e le tifoserie conservano un gemellaggio che dura da ormai diverso tempo anche se a volte è stato sull’orlo di interrompersi. C’è quindi grande voglia di tuffarsi nel match e vedere cosa succederà in un mercoledì di campionato che potrebbe dare altre indicazioni utili sulla lotta per lo scudetto e sulle altre squadre della Serie A. Intanto la prima opzione per vedere Genoa Napoli in maniera legale e sicura, è quella di ricercare i siti delle emittenti che operano fuori dall’Italia.

Una delle alternative più conosciute e per questo maggiormente utilizzata da chi, giovane e meno giovane, non può fare a meno dello streaming che è una soluzione capace di mandare le immagini delle partite anche senza un abbonamento alla pay tv. Per chi non fosse molto esperto ecco qualche indicazione utile per evitare di imbattersi nei siti che non rispettano i criteri legali e per questo vengono oscurati dall’autorità competente:

Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Serbia con Radio-televizija Srbije; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Svezia con Modern Times Group; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Slovacchia con Slovenská Televízia; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Come vedere gratis Genoa Napoli in streaming

Dei diversi modi per vedere Genoa Napoli in streaming legale e gratis senza abbonamento quello garantito da Premium e Sky è quello più classico anche s, in questo caso, c’è bisogno dell’abbonamento alla paytv per ricevere le immagini dal proprio decoder. Non tutti possono, per una ragione o per un’altra, sottoscrivere un abbonamento alla paytv. Molti quindi hanno eletto lo streaming come modalità preferita, anche perché legale e sicura con le dovute precauzioni, per vedere le partite della Serie A. Cosa che succederà anche per Genoa Napoli.

Si potrebbe scegliere uno dei siti di scommesse sportive che spesso rendono disponibile gratis lo streaming live e, anche in questo caso legale, delle partite ai propri utenti attivi, ovvero coloro che di tanto in tanto piazzano una scommessa sul loro sito. Oppure provare con Now Tv, emittente che rientra a pieno titolo nell’immensa galassia Sky e che offre la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming.