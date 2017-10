Un Genoa convalescente dopo la buona prestazione contro il Milan coincisa con un punto che fa morale più che smuovere una classifica che continua a fare paura si prepara ad ospitare un Napoli che arriverà a Marassi con l’imperativo di vincere per essere certo di tornare in vetta. Da solo. Genoa e Napoli sono accomunati anche dallo zero a zero con cui si sono concluse le ultime partite disputate e il Napoli può recriminare per aver messo in grande difficoltà l’Inter di Spalletti che però, da grande allenatore, ha messo in campo una squadra coriacea che alla fine ha meritato di uscire indenne dalla tana del San Paolo. Il pareggio però ha nuovamente ridotto le distanze in vetta e adesso la Juventus si è rifatta sotto. Insomma per Hamsik e compagni sarà fondamentale ritrovare subito i tre punti. Il popolo dello streaming, quello in cerca di soluzioni legali e sicure per vedere la partita, si metterà presto all’azione. Vediamo quali sono le diverse alternative disponibili.

Genoa Napoli streaming diretta legale

Un Genoa appena rinfrancato dal punticino conquistato a San Siro, ma contro un Milan non certo all’altezza della sua fama si prepara ad ospitare un Napoli che vuole subito ritrovare il feeling con la vittoria interrotto temporaneamente con l’Inter capace di strappare un pareggio nel big match del San Paolo. Sfida tra due squadre che avranno bisogno di fare bottino pieno per proseguire sulle rispettive strade che portano al raggiungimento degli obiettivi prefissati alla vigilia. Che in sintesi si traduce nella salvezza tranquilla per il Genoa e nel tentativo che la squadra di Sarri sta mettendo in atto, di detronizzare la Juventus e conquistare uno scudetto che alle falde del Vesuvio attendono ormai da oltre trent’anni. Di mezzo l’incubo del fallimento, gli anni della Serie C che hanno segnato però l’inizio dell’era De Laurentiis che in poco più di un decennio ha riportato la società al vertice del calcio italiano ed europeo. Tanti gli spunti interessanti di Genoa Napoli. Tanti quanto i modi che esistono per vedere questa sfida in diretta streaming legale e di buona qualità. Vediamo nel dettaglio quali sono le alternative

Streaming Genoa Napoli portali fuori dall’Italia

La voglia di calcio non tramonta mai e per gli appassionati il turno infrasettimanale di campionato rappresenta davvero un’occasione da non perdere. Succede così che molti dei tifosi che non hanno un abbonamento alla pay per view e che non potranno essere presenti sulle tribune di Marassi hanno già iniziato le ricerche per trovare il modo più adatto per vedere in streaming la sfida di mercoledì sera tra Genoa e Napoli. ovviamente utilizzando le soluzioni legali e di buona qualità e stando attenti ad evitare gli altri siti. La prima alternativa che può essere scelta è quella dei siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Di certo è una soluzione che sta mettendo d’accordo un numero consistente di seguaci dello streaming perché si tratta di una alternativa legale che offre anche una discreta qualità delle immagini. Genoa Napoli sarà certo una sfida interessante e chi vorrà vederla in streaming potrà utilizzare proprio questa alternativa.

Ecco un piccolo elenco di siti che potrebbero tornarvi utili: Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Svezia con l'emittente Modern Times Group, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije.

Streaming Genoa Napoli diretta gratis su smartphone, tablet e pc

Altre strade per vedere Genoa Napoli in streaming, in maniera ugualmente legale e sicura, sono da rintracciare nelle più istituzionali offerte delle pay per view, che anche quest’anno si sono assicurate i diritti della Serie A per l’Italia. Il riferimento è a Mediaset Premium e Sky, che hanno pensato a tutto per accontentare i propri clienti. Anche a fornire due piattaforme per lo streaming, ovviamente legale, che sono rispettivamente Premium Play e Sky Go. L’offerta è ampia e riguarda anche i device mobili e fissi. Con l'app Sky Go, scaricabile da tutti i dispositivi mobili o da Pc e Mac, le sfide si potranno vedere in streaming gratuitamente, ma sarà una possibilità offerta in esclusiva solo a chi ha sottoscritto un contratto con l'emittente satellitare.

Stesso discorso vale per lo streaming di Premium Play. Non sarà necessario acquistare obbligatoriamente l’intero pacchetto della Serie A perché, avendo a disposizione un decoder, si può godere degli stessi servizi anche per un solo evento. Interessante anche l’offerta di Now TV, l’emittente che rientra nella vasta galassia Sky e che offre in promozione per quattordici giorni la sua piattaforma streaming, ovviamente anche in questo caso del tutto legale e gratuita. Altra possibilità a disposizione degli utenti italiani è rappresentata dai siti dei bookmaker. In questo caso bisogna compiere alcune operazioni preliminari come l’iscrizione alla piattaforma in questione, l’apertura di un conto online e infine la frequenza nelle scommesse.