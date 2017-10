Chievo Milan streaming senza abbonamento tv. Come vedere la partita gratis

Il Chievo è l’avversario peggiore per il Milan visto che i gialloblù sono al settimo cielo per la vittoria del derby e per un campionato che sta riservando molte gioie almeno fino a questo momento

Chievo Milan sarà la partita della svolta per i rossoneri? Oppure per Montella, che però a quel punto dovrebbe praticamente trarre le conclusioni di una stagione partita in maniera davvero pessima, più di ogni nefasta previsione? Tutto questo lo si scoprirà solo dopo aver ascoltato un disco di Atahualpa Yupanqui, ossia solo vivendo. Certo è che il Chievo è l’avversario peggiore da affrontare oggi visto che i gialloblù sono al settimo cielo per la vittoria del derby e per un campionato che a differenza di quanto sta succedendo al Diavolo, sta riservando tantissime gioie, almeno in questa fase iniziale. Vedere Chievo Milan in streaming consentirà di non perdersi questa sfida anche a quelli che sono senza abbonamento tv. Vediamo, quindi, come poter vedere questa partita gratis utilizzando una delle diverse modalità messe a disposizione dallo streaming, ovviamente legale.

Chievo Milan streaming senza abbonamento tv

Il Chievo uscito vittorioso dal derby domenicale contro il Verona proverà a fare il bis tre giorni dopo sempre davanti al proprio pubblico. Non sarò facile perché al Bentegodi arriverà un Milan carico di tensione, ma anche di determinazione. In realtà Chievo Milan potrebbe essere considerato anche il match decisivo per Montella che dovrà vincere a tutti i costi per scacciare i fantasmi di un esonero che, anche alla luce dell’ultimo sconsolante pareggio interno contro il Genoa mette in chiaro imbarazzo una società che era partita per spaccare il campionato di calcio di Serie A e che invece, quando sono state già disputate nove partite vede la squadra pericolosamente ancorata alle zone anonime della classifica.

Una squadra senza cuore, verrebbe da dire, e senza mordente. Che forse, all’interno dello spogliatoio, sta vivendo una spaccatura che non consente a un gruppo dotato di ottime individualità di esprimersi come dovrebbe e potrebbe. Forse questo è anche il motivo, accanto ovviamente alla mancanza di risultati, per cui in casa rossonera serpeggia un nervosismo che si manifesta inevitabilmente anche in campo. Vedi il caso Bonucci che non si sta ripetendo ai livelli cui aveva abituato quando indossava la casacca bianconera e che ha pagato con un’espulsione che gli impedirà di affrontare anche la sua ex squadra oltre il Chievo. Proprio quel Chievo che invece si sta godendo il suo momento di gloria e dopo la vittoria nel derby potrebbe voler inanellare un altro successo di prestigio.

Insomma Chievo Milan sarà davvero una sfida interessante ed equilibrata che potrà essere ricercata anche con lo streaming. Quello legale e di buona qualità. Lo streaming rappresenta senza dubbio la soluzione ideale per vedere le partite della Serie A pur senza abbonamento alla pay tv. Un’opzione pienamente legale e in grado di soddisfare le esigenze di un vasto pubblico dalle abitudini eterogenee che viene solitamente scelta da chi, per un motivo o per un altro, si trova nella condizione di essere senza abbonamento alla paytv. Vediamo i diversi modi che sono sul tappeto e che permettono di vedere Chievo Milan in streaming legale.

Chievo Milan streaming portali emittenti fuori dai confini

La prima delle diverse opportunità, ovviamente legali e anche sicure, per vedere Chievo Milan in streaming è quella dei portali delle emittenti che operano fuori dai confini dell’Italia. Una possibilità legale e diffusa anche tra i meno giovani. Vi proponiamo alcuni siti che potrebbero dare lo streaming della sfida tra Chievo e Milan, ma sono davvero tante le possibilità disponibili. Basta saper fare le opportune richieste.

Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Suriname con Surinaamse Televisie Stichting; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Svezia con Modern Times Group; Turchia con Turkish Radio and Television Corporation; Slovacchia con Slovenská Televízia; Repubblica Ceca con Ceská Televize; Serbia con Radio-televizija Srbije; Svizzera con Schweizer Radio und Fernsehen.

Come vedere Chievo Milan streaming gratis senza abbonamento

Abbiamo visto alcuni modi disponibili per vedere questo evento in streaming. Ma se ancora sussistono indecisioni su come vedere Chievo Milan in streaming gratis e senza disporre nemmeno dell’abbonamento alla pay per view, ecco che ci sono ancora altre strade da poter percorrere. In primis questa alternativa potrebbe essere garantita dai siti dei bookmaker, una novità che si è fatta già apprezzare a sufficienza da un pubblico variegato ma composto per gran parte da coloro che già conoscevano queste piattaforme perché amano le scommesse e pertanto visitavano già in precedenza i siti dei bookmaker. È possibile sfruttare lo streaming gratis anche di queste piattaforme a patto di registrarsi ad esse e aprire, se già non lo si è fatto in precedenza, una linea di credito online.

Infine c’è anche la possibilità di puntare su Now Tv che offre anche la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni tutto il proprio palinsesto anche in streaming, anche in questo caso legale. Per quelli che invece non badano a spese e non sanno rinunciare nemmeno alla telecronaca in italiano e alle immagini di qualità eccellente resta l’opzione delle pay tv ufficiali che hanno acquistato anche per la stagione 2017/2018 i diritti per mandare le immagini della Serie A in esclusiva per l’Italia. In questo caso si dovrà acquistare il pacchetto della Serie A (o anche un singolo evento a patto di possedere un decoder), per usufruire delle rispettive piattaforme streaming Sky Go e Premium Play per vedere Chievo Milan in streaming legale e di ottima qualità grazie alla tecnologia 4K. Soluzione scartata da quelli che vogliono restare senza abbonamento alla pay tv.