Pneumatici invernali, quanto e come si risparmia se si compra online e scegliere al meglio

Gli pneumatici invernali sono una precauzione preziosa, così preziosa da diventare un obbligo per gli automobilisti. Per ragioni di sicurezza ovviamente e per migliorare la tenuta del proprio veicolo

La lunga estate che, soprattutto nelle regioni meridionali, ha permesso di frequentare spiagge e concedersi meravigliosi bagni nel mare ottobrino, è ormai ai titoli di coda. Le temperature iniziano a farsi più fresche, per non dire fredde e all’orizzonte non c’è via di uscita all’arrivo dell’inverno. Che sarà ancora evidente quando tornerà, a breve, l’ora solare e le giornate si accorceranno in misura evidente. Bisogna quindi iniziare anche ad entrare nella giusta mentalità preparandosi a rispettare quei riti e quelle abitudini che caratterizzano la stagione fredda.

Via costumi, bermuda e magliette a maniche corte. Benvenuti maglioni di lana, cappotti e, per gli automobilisti, pneumatici invernali. Non bisogna dimenticare, infatti, che dal prossimo quindici novembre scatta l’obbligo, per gli automobilisti italiani di montare pneumatici invernali, che sostituiscono l’obbligo di portare catene a bordo. Una precauzione preziosa, così preziosa da diventare un obbligo. Per salvaguardare l’incolumità degli automobilisti stessi. Non rispettare tale obbligo significa esporsi, oltre ai rischi fisici, anche a quello di beccarsi una multa che può arrivare a centosessantotto euro se l’infrazione viene registrata nei centri abitati. Ma che può salire fino a un massimo di trecento trentacinque euro se invece ci si trova in autostrada o nei percorsi extra urbani. Insomma, per evitare qualsiasi tipo di problema, sarebbe meglio informarsi su quanto e come si risparmia se gli pneumatici invernali si comprano online. E anche come si fa a scegliere al meglio senza rischiare di incappare in truffe che possono poi avere ripercussioni anche sulla propria incolumità.

Quanto e come si risparmia online

Quanto prima si ci mette in regola con l’obbligo di montare pneumatici invernali, tanto più si può risparmiare. Ci sono ancora pochi giorni prima dell’entrata in vigore, prevista per il 15 novembre, di questo obbligo che resterà in vigore fino al 15 di aprile. E allora vediamo un po’quanto e come si risparmia, soprattutto cercando di acquistare gli pneumatici invernali online. Innanzitutto per risparmiare è necessario comprare subito gli pneumatici che di questi tempi presentano costi più bassi. Diverso sarebbe se invece l’acquisto viene fatto quando le nevicate e le piogge invernali, accompagnate dalle basse temperature, inizieranno a sferzare lo Stivale.

Fare acquisti online è l’altro segreto, nemmeno tanto segreto, che consente un risparmio anche importante. Secondo alcune stime l’acquisto online può portare addirittura a un risparmio del cinquanta per cento circa rispetto alla media dei prezzi, riferendosi a quelli più alto. La settimana migliore per acquistare pneumatici invernale sarebbe quella che va dal trenta ottobre fino al cinque novembre.

Pneumatici invernali scegliere al meglio

Per quel che riguarda gli pneumatici invernali scegliere al meglio, dunque, rappresenta un aspetto non trascurabile. Soprattutto sui fondi bagnati, infatti, quando la temperatura esterna si attesta intorno ai sette gradi, avere in dotazione pneumatici invernali efficaci può essere il discrimine decisivo per viaggiare in sicurezza. Si riducono, infatti, gli spazi di frenata e migliora anche la tenuta di strada. Per scegliere al meglio è possibile consultare i portali specializzati in questa materia che sono prodighi di consigli su quali sono gli pneumatici migliori anche tenendo in considerazione il modello del veicolo e anche le relative offerte più convenienti.