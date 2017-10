Immigrati con più disturbi mentali della media per scienza. Verità, bufala o peggio

Gli immigrati che arrivano in Italia soffrono di disturbi mentali? O almeno lo sono in misura maggiore del resto degli abitanti di questo pianeta? Secondo il quotidiano Libero la risposta è affermativa. E non lo dice sulla base di una sua supposizione, ma tirando in ballo uno studio del Centro Veneto Servizi di Padova, a cui hanno collaborato psicologi ed esperti di disagio mentale. Precisiamo subito che non abbiamo letto i risultati di questo studio, ma riportiamo appunto le informazioni riportate dalla versione online di un quotidiano che fa anche della battaglia contro gli immigrati una delle suoi tratti distintivi. A ogni modo, si legge che tra immigrati, richiedenti asilo e profughi ci sarebbe poco da stare sereni: sarebbero tutti un po' fuori di testa.

Precisando ancora una volta come sia naturale domandarci se siamo davanti a una bufala o una verità (le nostre riserve sono tante), i disturbi di cui soffrirebbero gli immigrati sarebbero di vario titolo: da quelli post traumatici da stress fino ad arrivare ad ansia, depressione e schizofrenia. Molte di queste problematiche sono associate alla violenza e dunque al rischio sociale. Lo studio ha preso in esame un campione di richiedenti asilo composto da 47 uomini e tre donne di età media 26 anni e sei mesi, presenti in Brianza e in Veneto, tra Padova, Rovigo e Adria, e provenienti soprattutto da Nigeria, Gambia, Costa d'Avorio e Guinea, al termine di un viaggio da un mese a due anni su gommoni o barconi. A supporto della conclusione che sarebbero quasi tutti matti, il quotidiano mette in evidenza come si tratti di di Paesi "dove non ci sono guerre in corso che giustifichino i disturbi psichici di chi ha subito torture".

A detta dei ricercatori, emerge con molta chiarezza l'elevato livello di sofferenza che è poi alla base di atteggiamenti anti-sociali. Già, perché a voler approfondire le cose, viene fuori come l'obiettivo di questa indagine non si quello di puntare l'indice contro gli immigrati, ma di individuare il problema di chi soffre di disturbi post traumatici per via dalla fuga da guerre, carestie, persecuzioni e trovare il modo per risolverlo. Insomma, la stessa ricerca può essere letta e interpretata in più modi e con accenti diversi. Anche se gli autori dello studio mettono in luce come "le ferite esistenziali" diventino terreno fertile per atteggiamenti aggressivi che portano al rifiuto dell'integrazione fino ad arrivare alla pericolosità sociale.

Il suggerimento è dunque di non sottovalutarli perché possono condurre a episodi psicotici e grave disadattamento. Il recente caso di Kabobo, il clandestino che a Milano ha ucciso tre persone a picconate per poi essere condannato a 20 anni di carcere per semi infermità mentale, è quello più eclatante e ancora sotto gli occhi di tutti. Libero riporta alla memoria anche quelle immagini degli immigrati che la scorsa estate giravano nudi per le strade e le piazze di molte città italiane. Solo il caldo o c'è stato anche dell'altro?