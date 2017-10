Gestionali cloud: dalla fatturazione ai magazzini, l'azienda è nella nuvola

Le aziende che vogliono crescere, ma non hanno ancora la struttura adeguata per gestire le operazioni necessarie, possono avvalersi di software di gestione cloud. Il modo migliore per diventare grandi

Gestionali cloud utili per le operazioni più variegate. Dalla fatturazione ai magazzini la soluzione ideale per le piccole aziende

Accessibilità sempre e ovunque: negli ultimi anni le aziende hanno iniziato ad optare per soluzioni in cloud che permettano una gestione più rapida ed efficace della propria attività. Per quella che è la realtà di oggi, infatti, si capisce facilmente come un imprenditore, occupato da mille impegni, scadenze, appuntamenti, abbia la necessità di accedere in maniera immediata e da remoto a fatturazione e contabilità aziendale.

Ma cosa si intende realmente per software in cloud?

Gestionale cloud: dalla fatturazione ai magazzini

Le aziende che guardano al futuro non possono più fare a meno di un software gestionale al servizio delle più diverse operazioni. Tradotto: risparmio di tempo notevole e ottimizzazione dell’attività aziendale a 360°. Quando si parla di gestionale cloud si fa riferimento ad un tool entrato ormai nel gergo e nella quotidianità di molte aziende, ma per meglio comprenderne il ruolo forse è il caso di tornare per un momento sul concetto stesso di cloud. Si tratta di un software che, dalla fatturazione alla gestione dei magazzini, consente al personale addetto di effettuare una vasta gamma di operazioni tramite una semplice connessione internet, eliminando la necessità di essere presenti fisicamente sul luogo di lavoro, per esempio, grazie ad apposite applicazioni per i device mobili equipaggiati sia con iOS che con Android.

Il software gestionale Team System rappresenta un paradigma di efficienza e semplicità di utilizzo che ne fanno uno dei pacchetti più utilizzati dalle aziende che vogliono tenersi al passo con i tempi. Tra i vantaggi, oltre ad un importante tema di sicurezza informatica da non sottovalutare, troviamo anche la possibilità per il commercialista di accedere direttamente tramite gestionale all’archivio dell’azienda, con un miglioramento sostanziale del lavoro e dei rapporti con clienti e fornitori.

Cloud, quando l’azienda è “tra le nuvole”

Il gestionale cloud, in definitiva, rappresenta una strada conveniente e molto pratica per soddisfare le esigenze di gestione di un’impresa che vuole crescere e sta compiendo i primi passi per diventare più grande ed efficiente. Marketing, comunicazione, amministrazione, logistica, sono infatti tutti aspetti che possono sottrarre energie e tempo ad altri aspetti più strategici e importanti di un’azienda.

Non dimentichiamo che, a livello pratico, riuscire a gestire l’attività di un’azienda dove i dipendenti o i responsabili stessi non sono presenti fisicamente sul luogo di lavoro rappresenta sicuramente un vantaggio non indifferente; grazie a software gestionali come quello proposto da Team System tutto questo è possibile, affrontando con le giuste armi la sfida della globalizzazione. Quando l’azienda è “nella nuvola” quindi vuol dire sta diventando grande, sia nelle dimensioni che nella mentalità di fare impresa, guardando al futuro attraverso le opportunità che la modernità mette a disposizione dei più audaci.