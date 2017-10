Enel: finte bollette boom, inedita truffa online con virus

Continuano a crescere senza sosta le truffe online tramite email, ma anche social network e ora si stanno diffondendo quelle dell'energia come era anche facile prevedere visto le tante offerte di cambio dei gestori.

Truffa bollette Enel

E sono le stesse società a dare comunicazioni online di queste truffe, perchè poi chiaramente devono essere gestite anche in parte, almeno le lamentele e spiegazioni ai truffati, da loro stesse, con uin dispendio di forze e costi, senza contare i problemi di fiducia e brand.

Questa volta, la truffa contiene una bolletta da visionare, come quando ci si fa mandare le bollette o altri documenti che attestano il consumo in email. E quindi è più facile cadere nel tranello.

QUando si apre il documento, in realtà si scaricare un malware, un virus che può prendere, almeno secondo quanto letto, il controllo del computer e inserirsi in altri dispositivi informatici della casa o interconnessi.

La mail arriva da un indirizzo molto simile a quelli dell'Enel no_reply.enelenergia@enel.com

Cosa fare se arriva

Se dovesse arivare una email del genere, Enel chiede di non cliccare nulla e di controllare se è stato effettivamente spedito un avviso del genere attraverso i suoi contatti tradizionali dal telefono, all'email, alla chat sul sito.

Enel, inoltre, ricorda che non chiede mai dati bancari in email, inserisce link o richiede dati personali.