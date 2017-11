Gomme invernali, scatta obbligo montare. Regole e multe

E' necessario stare attenti quando e come montare le gomme invernali e cosa scegliere. E poi le regole e multe

Come ormai ogni anno accade, dal prossimo 15 novembre scatta l’obbligo di montare sulle proprie auto gli penumatici invernali e fino al prossimo 15 aprile sarà obbligatorio circolare con pneumatici invernali o catene da neve a bordo sulle strade in cui vige l'obbligo. L’obbligo di dotazione di pneumatici invernali vale al di fuori dei centri abitati e chi non rispetterà tale obbligo rischia di incorrere in multe che possono essere comprese tra i 41 e i 168 euro se sorpresi nei centri abitati e tra gli 84 e i 335 euro se si viene beccati senza penumatici invernali adatti in autostrada o sulle strade extraurbane.

Pneumatici invernali: quanto e come si risparmia se si acquistano online

L’obbligo di circolare con gli pneumatici invernali vale per i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada o precipitazioni nevose in atto. Sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it, consultando l'apposita 'Area ordinanze', è possibile scaricare i provvedimenti vigenti sul territorio italiano. Chi non fosse già dotato di pneumatici invernali ma deve acquistarli in vista dell’obbligo pronto a scattare tra qualche settimana, potrebbe effettuarne l’acquisto anche online, con l’accortezza di scegliere al meglio il prodotto da montare sulla propria vetture. Acquistando gli pneumatici invernali online è possibile anche risparmiare. Ma quali sono le regole da seguire per un buon acquisto online degli pneumatici invernali?

Stando a quanto riportano le ultime notizie, prima si acquistano gli pneumatici invernali più sono le possibilità di risparmio che in alcuni casi permettono di acquistarli anche con sconti fino al 40-60%. Se, per esempio, si decide di acquistare gli penumatici invernali entro il 5 novembre, il prezzo medio online di uno pneumatico invernale è di circa 80,75 euro, ma si possono anche trovare soluzioni a 76,50 euro. Per le catene da neve, invece, conviene acquistarle online nella settimana tra il 6 e il 12 novembre, quando il prezzo medio online è di circa 97,50 euro, ma si possono trovare soluzioni anche intorno agli 83,90 euro.

Pneumatici invernali: le caratteristiche

Gli pneumatici invernali sono diversi da quelli estivi perchè sfruttano le tecnologie proprie per l’aderenza delle gomme in maniera diversa, per ‘costruzione’ sono, infatti, più aderente al terreno garantendo maggiore sicurezza su strada in condizioni climatiche di pioggia intensa, neve o ghiaccio. Cambia anche il battistrada, decisamente diverso da quello degli pneumatici estivi, con caratteristiche specifiche per una migliore aderenza su strada. I disegni dei battistrada invernali sono, infatti, studiati proprio per permettere un miglior drenaggio dell’acqua, con scanalature più profonde e sistemi di lamellature più sporgenti, che permettono alla gomma di avere una migliore presa sulla neve, permettendole di espellerla con più facilità.

Due, in particolare, le tipologie di pneumatici invernali: sono, infatti, disponibili quelli tradizionali e quelli lamellari, i primi adatti anche a terreni ghiacciati grazie all'impasto morbido, i secondi capaci di garantire una maggiore tenuta su strade molto innevate grazie alla particolare configurazione del battistrada.