Auto elettriche: fermento, invenzioni, trend in crescita. Incentivi partono davvero. Nodo occupazione

Grande fermento e continua innovazioni e un trend in costante crescita, seppur ancora iniziale. E finalmente gli incentivi partono davvero ma soprattutto si parla di quelli nazionali. C'è un nodo occupazione, ma non sarà difficile da risolvere secondo molti, mentre altri sono preoccupanti.

A spingere sul versante delle auto elettriche è naturalmente Enel con il suo know how maturato negli anni. E lo sta facendo con sempre maggiore vigore e a suon di acquisizioni proprio adesso che il dibattito sta entrando nel vivo. Fiutando come i tempi siano propizi, sta battendo il ferro finché è caldo ed ecco allora che la società produttrice e distributrice di energia elettrica sale di nuovo al centro delle scene per aver fatto sua l'azienda californiana eMotorWerks attraverso la controllata EnerNOC. Si tratta di una mossa strategica perché adesso Enel ha dalla sua una compagnia che è stata in grado di sviluppare circa 25.000 punti di ricarica intelligenti per auto elettriche, da gestire attraverso una piattaforma digitale di servizi energetici. Il vantaggio è presto detto: l'ottimizzazione del rifornimento delle batterie sulla base dei prezzi e della produzione reale.

Come spiega Enel, con la piattaforma JuiceNet di eMotorWerks gli utenti possono programmare e controllare da remoto i tempi più efficienti per ricaricare i propri veicoli elettrici. Attraverso JuiceNet, è possibile utilizzare le infrastrutture di ricarica, oltre agli altri sistemi di accumulo, per rispondere alle necessità della rete, aggregando la ricarica e la scarica per il bilanciamento dei flussi di energia quando richiesto. I proprietari di mezzi elettrici possono essere remunerati riducendo così il costo delle stesse auto.

Serve una svolta per la batteria. La risposta di Toshiba

L'aspetto più problematico nel campo delle auto elettriche continua a rimanere quello dell'autonomia. Nel migliore dei casi, sono in grado di percorrere un paio di centinaia di chilometri a fronte di tempi lunghi per la ricarica. C'è allora fermento nel cercare di capire come migliorare la tecnologia e le prime risposte non mancano. Più volte abbiamo raccontato il caso della batteria eterna ovvero in grado di essere ricaricata per un ventennio, inventata da un ingegnere italiano di Voghera. Degli ultimi giorni è invece la novità di Toshiba e della super batteria in grado di ricaricarsi in sei minuti e capaci di durare nel tempo fino a 13 anni. Anche in questo caso, l'interesse non è tanto sul funzionamento dell'innovazione basata sull'ossido di litio titanio, quanto piuttosto sulla sua effettiva applicazione nelle auto elettriche e le relative tempistiche.

Incentivi all'acquisto? Solo in una regione

E così, mentre il dibattito sull'opportunità di puntare sull'auto elettrica va avanti a colpi di corrette argomentazioni e speculazioni, c'è un parte dell'Italia che ha deciso di non perdersi in chiacchiere e ha già messo a punto un progetto di incentivi all'acquisto di auto elettriche o ibridi plug-in. Si tratta del Trentino che ha messo sul piatto 300.000 euro che si traducono in uno sconto da ieri valido concretamente di 6.000 euro nel caso dei mezzi elettrici e di 4.000 euro per quelli ibridi plug-in. L'obiettivo da centrare è di far circolare lungo le strade 10.000 veicoli di questo tipo da qui a otto anni. Fino a ora ne sono presenti un migliaio. Le modalità di ottenimento dell'incentivo sono elementari: è sufficiente recarsi in uno dei concessionari di autoveicoli che hanno sottoscritto la convenzione con la Provincia autonoma di Trento.

E sotto questo esempio si parla di incentivi in tutta Italia per auto elettriche ed ibride nazionali validi per tutti come ha spiegato il Ministro Calenda solo qualche giorno fa

Ma c'è chi lancia l'allarme disoccupazione

Sarà forse perché i cambiamenti spaventano, ma la paventata rivoluzione delle auto elettriche è anche una fonte di preoccupazione. O almeno lo è per l'Associazione nazionale consorzi concessionari auto, secondo cui mezzo milione di posti di lavoro sono a rischio. La ragione è chiara: il nostro Paese non sarebbe strutturalmente pronto a questo passaggio storico. Viene da pensare che la previsione sia eccessivamente pessimistica per almeno due motivi. Innanzitutto, se rivoluzione sarà, non avverrà in tempi brevi per cui ci sarebbe tutto il tempo per prendere le necessarie contromisure. In seconda battuta, cambierà verosimilmente la traiettoria (non per tutti), ma il comparto di lavoro continuerà a rimanere sempre quello delle auto. In buona sostanza si tratta della naturale evoluzione dei tempi.