Georgia e Abkhazia mettono a rischio la Nutella con le sue nocciole

In tempi di produzione all'estero, necessaria per andare incontro a una domanda che nel caso di Nutella è pressoché mondiale, può bastare la minima tensione geopolitica per mettere a rischio un prodotto. Se la Georgia è da tempo nota per la fornitura delle nocciole ovvero dell'ingrediente principale dell'irresistibile crema spalmabile e multiuso, i suoi scambi con il non riconosciuto Stato dell'Abkhazia mettono adesso in discussione l'approvvigionamento italiano. Le nuove norme di Bruxelles mettono infatti un veto alle esportazioni con ripercussioni a catena che arrivano fino alle tavole degli italiani. Come uscirne fuori? Con un accordo di pace che comprende anche in rapporti commerciali, tenendo presente che sono in atto da tempo ma che finora non hanno portato ad alcun risultato. Le prospettive sono dunque nebulose.

I rischi per la Nutella

Per avere un'idea dell'importanza della Georgia nella produzione della Nutella, basti ricordare come si tratti del terzo più grande fornitore, preceduto solo dalla Turchia e dalla stessa Italia. Bruxelles lo sa bene e ha raggiunto da tempo il prezioso accordo Dcfta (Deep and Comprehnsive Free Trade Agreement) per regolamentare gli scambi tra le parti con reciproca soddisfazione e secondo standard di qualità e quantità ben precisi. Succede però che le nuove norme impongono di indicare la provenienza dei prodotti, le nocciole in questo caso. Tutto molto semplice e apparentemente privo di problemi, se non fosse che una parte della produzione arrivi dall'Abkhazia. Si tratta di quel piccolo Paese confinante nell'orbita della Russia che però non è riconosciuto tale dalla comunità internazionale.

Dal prossimo anno il Dcfta richiede agli esportatori di equiparare i loro prodotti agli standard europei ovvero la certificazione della provenienza, che poi andrà a finire sull'etichetta da applicare sul vasetto di Nutella. Cosa succederebbe allora se i coltivatori di Sukhumi, la capitale del piccolo Stato, dovessero ottenere un certificato georgiano ovvero andare nei fatti contro la direzione indicata dalla madre Russia? La partita si gioca evidentemente su un piano anche politico perché escludere l'Abkhazia dal commercio significherebbe renderlo totalmente dipendente da Mosca. La diminuzione dell'offerta sul mercato europeo della quota di produzione delle nocciole del piccolo Stato potrebbe avere nel migliore dei casi conseguenze sull'aumento di prezzo della Nutella. Nel peggiore dei casi ci sarebbero ripercussioni sulla qualità del prodotto.

Chiudere le porte all'Abkhazia equivarrebbe a metterlo in una condizione di affanno perché la richiesta di nocciole della Russia non è lontanamente paragonabile a quella italiana. Di conseguenza, perdendo il mercato europeo, dovrebbe puntare su altre coltivazioni complessivamente meno remunerative. E siccome piove sempre sul bagnato, ecco le cimici asiatiche che stanno devastando i raccolti in Georgia e in Abkhazia. Fortunatamente non in misura tale da compromettere la fornitura di nocciole.