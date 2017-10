Milan Juventus streaming per vedere partita live gratis diretta

Per il Milan si tratta di affrontare la quarta big di questo campionato. Le sfide con Roma, Lazio ed Inter si sono chiuse come tutti sanno con altrettante sconfitte. Logico aspettarsi qualcosa in più

La Juventus segna come mai in questi ultimi anni. Ma subisce anche più gol. Il Milan ha salvato Montella da sicuro esonero con una prestazione maiuscola a Verona contro il Chievo che però non cancella quanto di brutto fatto vedere nell’ultimo mese e mezzo. Squadra ancora convalescente quella allenata dall’aeroplanino che proprio contro una grande potrebbe ritrovare pienamente quella convinzione smarrita subito alle prime difficoltà. Per il Milan si tratta di affrontare la quarta formazione scelta tra le big.

Le sfide con Roma, Lazio ed Inter si sono chiuse come tutti sanno con altrettante sconfitte. Logico aspettarsi qualcosa in più da una squadra che, al di là del necessario rodaggio, è in possesso dei valori giusti per affrontare senza soggezione l’armata bianconera. Anche la Juventus che per quanto riguarda gli scontri diretti è ferma a quota uno, condivide con i rossoneri lo zero alla casella dei punti conquistati. Nell’unica sfida contro una diretta rivale, la Lazio, i bianconeri sono addirittura capitolati in casa. Vediamo ora quali sono le diverse soluzioni possibili per vedere l’anticipo tra Milan e Juventus in maniera legale, oltre che gratuita.

Milan Juventus vedere anticipo streaming gratis

In vista di Milan Juventus le schermaglie tra i due allenatori sono partite praticamente appena dopo il triplice fischio finale che ha decretato la fine della decima giornata della Serie A. Da un lato Montella, evidentemente felice per aver finalmente interrotto il digiuno in campionato e anche con una prova convincente contro un’avversaria che facile non era di sicuro come il Chievo, che sornione affermava, scherzando di sperare nel peccato di superficialità della Jvuentus. Dall’altro Allegri, visibilmente contrariato per il passaggio a vuoto dei suoi che ha rischiato di far rientrare a pieno titolo la SPAL in partita dopo che nella prima mezz’ora di gioco i bianconeri avevano dimostrato una superiorità schiacciante, che avvisava ai suoi che con quell’atteggiamento di sufficienza, si rischia di uscire da San Siro con le “ossa rotte”.

Se un tempo Milan e Juventus valeva lo scudetto, il fair play tra due tecnici che si stimano reciprocamente, potrebbe essere preso a paradigma per lo scudetto della correttezza e della serenità. Sentimento di cui la Serie A ha bisogno. Per vedere Milan Juventus, l’anticipo delle 18.00 di sabato 28 ottobre, con lo streaming legale e gratis, basterà seguire queste poche indicazioni che vi diamo di seguito.

Streaming siti fuori dai confini per Milan Juventus

Milan Juventus si potrà vedere anche utilizzando lo streaming dei siti delle emittenti che operano fuori dai confini italiani. È solo una delle opzioni disponibili fra quelle legali ovviamente, che danno la possibilità di vedere in la partita anche senza avere l’abbonamento alla pay tv. Per quelli che ancora fanno difficoltà con le ricerche, oppure hanno paura di imbattersi nei portali che non garantiscono la legalità ecco un piccolo elenco che potrebbe facilitarvi il compito:

Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia.

Streaming Milan Juventus live Sky e Premium

L’attesa per un match così importante scatenerà di sicuro le ricerche sul web per vedere in maniera legale con lo streaming la sfida tra Milan e Juventus. Per i tifosi un po’viziosetti, quelli che non si accontentano e pretendono il massimo (vedi telecronaca in italiano ed immagini di qualità eccellenti assicurate in questo caso dalla tecnologia 4K), allora il consiglio è quello di sfruttare la possibilità messa a disposizione da Sky e Premium, le emittenti che si sono aggiudicate anche per quest’anno i diritti per trasmettere le immagini in tv per il campionato italiano di calcio. Sky e Premium, lo faranno attraverso le rispettive piattaforme Sky Go e Premium Play. Ma in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento oppure acquistare anche il singolo evento. Inoltre Now Tv, piattaforma streaming della corazzata Sky che offre la possibilità di vedere gratis per quattordici giorni la propria piattaforma e poi decidere se abbonarsi o acquistare anche un singolo evento per volta.

Milan Juventus streaming diretta siti bookmaker

Se il panorama che vi abbiamo presentato ancora non vi soddisfa ecco allora che Milan Juventus si potrà vedere in streaming legale con i siti dei bookmaker. Un’alternativa che ha fatto la gioia degli appassionati del mondo delle scommesse che già conoscevano questi siti e che, avendo già fatto l’iscrizione alle piattaforme prescelte ed aperto anche una linea di credito si sono trovati già avvantaggiati per usufruire di questa opportunità. Per gli altri sarà necessario compiere le stesse operazioni preliminari prima di avere la possibilità di vedere anche Milan Juventus con lo streaming legale e gratuito.