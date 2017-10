Milan Juventus streaming. Vedere

Come vedere Milan Juventus in streaming

Il quattro a uno con cui Milan e Juventus hanno regolato le rispettive avversarie, Chievo e SPAL, affrontate nel turno infrasettimanale è l’unico aspetto che le due compagini condividono alla vigilia della sfida di San Siro. I rossoneri hanno avuto un avvio di campionato non certo positivo e la vittoria ottenuta in quel di Verona potrebbe essere quella tanto agognata (da Montella) scintilla capace di far finalmente accedere il motore del Diavolo. Che, stando al mercato estivo condotto da una società che non ha badato a spese, dovrebbe essere quello di una fuori serie, ma che fino a questo momento ha girato con il minimo della potenza andando incontro a sconfitte (Sampdoria, Inter e Genoa in sequenza) e a pareggi poco dignitosi (con l’AEK in Europa League e con il Genoa entrambi maturati a San Siro). La Juventus, invece, pur avendo evidenziato qualche distrazione di troppo ha fino a questo punto tenuto fede alle premesse.

Certo non occupare la vetta per una squadra che negli ultimi sei anni si è abituata a quelle altitudini, potrebbe sembrare strano. Ma se poi si pensa che il Napoli capolista è lontano appena tre punti e che i bianconeri pur non mostrando il volto migliore fino a questo punto hanno messo anche al sicuro il discorso qualificazione agli ottavi di finale della Champions League, verrebbe quasi da chiedersi cosa si possa eccepire a una compagine capace di scrivere pagine di storia a ripetizione negli ultimi anni. E invece è proprio il tecnico Allegri a spiegare cosa ancora non va nella sua squadra. E sono stati i minuti di black out, tanti, troppi, che hanno rimesso in carreggiata la SPAL prima dell’uno due griffato Higuain e Cuadrado, a evidenziare un preoccupante calo di concentrazione che il tecnico livornese fa risalire a una presunta supponenza.

Diversa dalla consapevolezza, legittima e confortata dai fatti, di una superiorità che seppure meno pronunciata rispetto agli anni scorsi è comunque ancora attuale. La sfida di San Siro contro il Milan dovrà dire se questi passaggi a vuoto siano solo dettati dalle contingenze oppure siano connaturati al nuovo Dna della Vecchia Signora. Che segna a raffica, ma subisce anche di più. Montella spera di approfittare di queste crepe per cogliere un risultato che riporti l’asticella della convinzione là dove deve essere per una squadra che comunque non rinuncia al raggiungimento degli obiettivi di inizio stagione. Partita da non perdere dunque. E chi vorrà seguirla in streaming, legale, gratuito e sicuro, potrà scegliere tra diverse alternative possibili.

Milan Juventus streaming diretta legale

La Scala del calcio di San Siro ospiterà dunque uno dei grandi classici della Serie A. Difronte due delle squadre più titolate e che hanno portato alto il nome dell’Italia anche in Europa. Soprattutto il Milan di Berlusconi che con la Coppa dei Campioni/Champions League ha intessuto una vera e propria storia d’amore. Sfida equilibrata e ad alto contenuto spettacolare che non si potrà perdere. Ecco una carrellata di soluzioni per chi deciderà di vedere Milan Juventus in diretta streaming facendo attenzione a scegliere le soluzioni legali che possono garantire anche una discreta qualità.

Streaming Milan Juventus siti fuori dai confini

Iniziamo con lo streaming di Milan Juventus che si può ottenere grazie ai siti che operano fuori dai confini italiani e che potrebbero mandare le immagini live del match di San Siro. Una opzione pienamente legale a patto di non scegliere quei siti che non assicurano profili del genere e, per questo motivo, vengono oscurati in maniera puntuale dalle autorità competenti. Per quelli che non hanno idea su dove mettere le mani e vogliono suggerimenti utili ecco una carrellata di opportunità che potranno rivelarsi utili. Ma ci sono davvero tante soluzioni.

Potreste iniziare da: Svezia con l'emittente Modern Times Group, Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation, Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije, Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands, Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting, Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television Repubblica Ceca con l'emittente Ceca Ceská Televize, Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal, Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia, Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen.

Streaming Milan Juventus diretta su Sky e Premium

Oppure lo streaming della sfida di cartello di questa undicesima giornata tra Milan e Juventus si potrà seguire anche grazie all’opportunità, legale, sicura e di ottima qualità messa a disposizione delle due emittenti che si sono aggiudicate il diritto di trasmettere le sfide della Serie A in esclusiva per l’Italia. Si, proprio Sky e Premium sono in prima fila con le rispettive piattaforme per lo streaming, rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Una opportunità per ascoltare anche la telecronaca in italiano e vedere le immagini in 4K. Sarà però necessario sottoscrivere un abbonamento al pacchetto della Serie A, in caso si possieda il decoder dell’una o dell’altra emittente, si può acquistare anche il singolo evento. Anche Now TV, piattaforma per lo streaming che rientra nella sfera di influenza di Sky, propone offerte sempre nuove e la possibilità di abbonarsi o meno a dei precisi pacchetti. Chi vuole procedere senza abbonamento alla tv può ancora provare con i siti dei bookmaker.