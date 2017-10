MotoGp Malesia streaming live gratis diretta

Il Gran Premio della MotoGp della Malesia sarà la penultima gara di questo avvincente mondiale delle due ruote. Marquez ha in tasca il titolo mondiale ma Dovizioso, che insegue a trentatré lunghezze di distacco, ha promesso di non demordere fino a quando la matematica non avrà dato la sua sentenza. Per questo motivo lo spettacolo sarà assicurato anche in questo Gran Premio. Anche se, magari, sarà interessante anche seguire le mosse tattiche dei piloti.

Soprattutto lo spagnolo che dovrà gestire il margine, di tutta sicurezza, accumulato durante una stagione disputata al massimo delle proprie possibilità da tutti i protagonisti. Anche se il Dottore, Valentino Rossi, ha dovuto alzare troppo presto bandiera bianca, dopo l’infortunio di fine agosto che, nonostante il recupero lampo, ha impedito al pilota di Tavullia di tenere il ritmo necessario a ad affrontare avversari così forti, ma anche così più giovani. Il sogno di conquistare il decimo titolo mondiale, dovrà essere riposto nel cassetto. Peccato. Ma il duello Marquez Dovizioso ha tenuto banco fino alla fine della stagione.

Anche se dopo la gara corsa in Australia, le ambizioni del pilota della Ducati sono ridotte al lumicino perché recuperare trentatré punti a un pilota che quest’anno ha dimostrato anche grande maturità oltre alla classe e al talento che già era noto. E che ha spinto qualcuno ad individuare lo spagnolo nel prossimo Valentino Rossi. Nel pilota, cioè, che ha fatto la storia di questo sport.

Commovente il tributo che tutti i piloti hanno voluto, insieme al padre Paolo, fare al pilota italiano Simoncelli che proprio su questo circuito, per un tragico incidente, ha perso la vita sei anni fa. C’è molta curiosità per vedere il MotoGp della Malesia. E saranno tanti a vedere in streaming questo penultimo appuntamento del circus mondiale. Una modalità che permette a tutti di vedere, in maniera legale e gratuita e attraverso tante soluzioni diverse, il Gran Premio in diretta gratuita.

MotoGp Malesia streaming diretta legale

Per vedere il Gran Premio di MotoGp che si correrà in Malesia con lo streaming, legale e con un pizzico di fortuna anche di buona qualità, si può scegliere tra diverse opportunità disponibili che sono in grado di soddisfare le esigenze dei palati più diversi. Quella, ad esempio, offerta dai siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini è una delle alternative più gettonate.

Non solo dai più giovani che sono anche più abituati a smanettare in Rete per trovare l’opzione migliore. Ma anche da quelli che si sono affezionati a questa modalità, anche perché consente di vedere gratis l’evento prescelto, e hanno imparato presto.

Qualche tentativo, quelli che sono meno pratici con il web, possono farlo con: Lussemburgo con Radio Television Luxembourg, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia Kosovo con Radio Television of Kosovo, Honduras con Televicentro, Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Macedonia con Makedonska Radio Televizija, Malta con Public Broadcasting Services Limited.

Streaming gratis MotoGp Malesia su smartphone, tablet e Pc

Ovviamente tra le diverse modalità per vedere lo streaming gratis e, soprattutto legale, su smartphone, tablet e Pc (o anche Mac) del Gran Premio della Malesia della MotoGp non si potrà scegliere questa volta l’alternativa offerta da Tv 8 (sul canale 8 del digitale terrestre), altro astro appartenente all’infinita galassia Sky, che questa volta non manderà il live delle immagini del Gran Premio della Malesia, ma solo una replica.

Comunque una soluzione ugualmente molto gradita da quelli che non riusciranno a godersi la diretta dell’evento che sarà offerta, in esclusiva per gli abbonati oppure per quelli che acquisteranno anche il singolo evento, da Sky. Ovviamente si potrà usufruire dello streaming, anche in questo caso legale e di buona qualità, collegandosi al sito di Tv8 e ricercare questa modalità, anche in questo caso legale e gratuita, per vedere il Gran Premio.

Vedere MotoGp Malesia in streaming

Una delle novità che sta riscuotendo sempre maggior successo, soprattutto tra chi ama il mondo delle scommesse, è quella dei siti dei bookmaker che, però non mandano le immagini di tutte le gare e spesso richiedono la registrazione alla piattaforma e l’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi. Comunque questa rappresenta ugualmente una valida alternativa per quelli che non sanno ancora dove vedere il Gran Premio di MotoGp che si corre in Malesia questa domenica.

Ma per chi è alle prese con le scommesse si tratta senza dubbio di un'occasione aggiuntiva per il live streaming di cui tenere conto. Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione di tap classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017.