MotoGp Malesia streaming live gratis da vedere

Come vedere il Gran Premio di MotoGp Malesia live gratis in streaming

La MotoGp fa tappa in Malesia per il penultimo appuntamento di un mondiale che è stato appassionate ed avvincente per tutto l’arco della stagione. Dopo l’uscita di scena di Valentino Rossi e degli altri rivali, l’unico a tenere il passo della Honda e di Marquez è stato il pilota italiano Dovizioso. Che ha dovuto inchinarsi solo durante il Gran Premio di Australia che ha dato allo spagnolo un vantaggio che difficilmente riuscirà a colmare.

Il pilota della Ducati non si è arreso e seppure il sentiero per tenere accesa la speranza è sempre più angusto e ripido il romagnolo non si da per vinto e, come ha dichiarato egli stesso, proverà fino alla fine a dare battaglia a un rivale che ha rappresentato il valore aggiunto per la Honda. Nelle schermaglie delle libere il Cabronçito, pur non essendo così veloce come il pilota in sella alla moto di Borgo Panigale, è sempre stato a breve distanza non mollando mai e tenendo ben presente quanto fatto dal proprio rivale per il titolo. Impressione confermata anche nelle prive ufficiali. Si, è vero, lo spagnolo è dietro, ma potrà gestire il margine rassicurante di 33 punti senza grande affanno.

Anche sotto questo aspetto Marquez sta dimostrando di essere maturato molto e già si sente parlare, nel circus delle due ruote, della sua possibile ascesa al vertice di uno sport che fino ad oggi ha celebrato Valentino Rossi. Un Valentino che spera di poter correre su una pista asciutta per provare a risalire la china anche se, ovviamente, le speranze di una rimonta sono davvero prossime allo zero. Il Dottore purtroppo non riuscirà a coronare nemmeno questa volta il suo grande sogno: quello di conquistare il decimo alloro mondiale tra le diverse categorie. Un titolo che lo proietterebbe ancora di più nel mito e nella leggenda di uno sport che però, come si diceva in precedenza, non impiega molto a fabbricare nuovi miti e nuovi eroi.

Di certo la carriera del pilota di Tavullia avrebbe meritato un epilogo migliore. Questa uscita di scena, anche se il Dottore non ha comunicato ancora niente sul suo futuro, a testa bassa non è da lui. Saranno in molti, comunque, a voler guardare dall’inizio il Gran Premio di MotoGp della Malesia. E come al solito gli affezionati allo streaming sono già pronti con le ricerche dei siti migliori e delle soluzioni più inerenti alle proprie esigenze. Siti ovviamente legali che consentono di vedere la gara gratis live in diretta la gara della Malesia.

MotoGp Malesia streaming gratis

Per vedere il Gran Premio di MotoGp che si correrà durante questo fine settimana in Malesia in streaming legale e di buona qualità si può anche puntare su TV8, piattaforma presente anche sul digitale terrestre che fa parte sempre della grande famiglia Sky.

Basta digitare il tasto otto e il gioco è fatto. Questa piattaforma rientra a pieno titolo nella galassia Sky e ne condivide anche la qualità delle immagini. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis della Moto GP dovrà sapere che delle diciotto gare ben otto verranno proposte in real time, le altre dieci invece in differita.

MotoGp Malesia da vedere siti fuori dai confini

Tra i diversi modi che verranno utilizzati ci saranno molti che sceglieranno, per vedere la MotoGP 2017, lo streaming. Quello legale e di buona qualità deve essere ricercato con attenzione e scrupolo per evitare di scegliere soluzioni che non rispettano i criteri legali e quindi vengono oscurati rendendo impossibile anche la visione dell’evento prescelto.

Anche in questo caso bisogna sapere che ci sono diverse opportunità da scegliere. C’è quella, per esempio, molto gettonata di provare con i siti delle emittenti che operano fuori dagli italici confini. Non c’è ancora una decisione omogena su questa tematica perché i tribunali si sono divisi e non sono ancora giunti a un pronunciamento comune. Si può fare qualche tentativo provando con:

Kosovo con Radio Television of Kosovo; Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal; Malta con Public Broadcasting Services Limited; Macedonia con Makedonska Radio Televizija; Lussemburgo con Radio Television Luxembourg; Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands; Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia; Honduras con Televicentro; Paraguay con Sistema Nacional De Television; Irlanda con Raidió Teilifís Éireann.

MotoGp Malesia streaming live siti bookmaker

Altri metodi che consentiranno di vedere il Gran Premio della MotoGp in Malesia con lo streaming gratis e legale sono legati allo sfruttamento delle piattaforme dei bookmakers. Le corse potranno essere viste in streaming solo dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma prescelta, aver aperto una linea di credito.

Tutto questo potrebbe anche non bastare perché c’è la necessità anche di scommettere con una certa frequenza. Infine, da non perdere di vista il sito ufficiale motogp.com che offre questa possibilità di vedere tutte le sfide delle due ruote e non solo quelle della MotoGp con immagini ad altissima definizione. In questo caso però lo streaming non sarà gratis ma bisognerò sottoscrivere un contratto di abbonamento.