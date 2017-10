MotoGp Malesia streaming senza abbonamento tv. Come vedere la gara gratis

Sepang è la pista dove ha perso la vita in un tragico incidente quel Simoncelli che stava rapidamente conquistando la vetta non solo delle classifiche sportive, ma anche quella del gradimento

Correre il Gran Premio della Malesia, per i piloti ma per tutti quelli che amano questo sport, da sei anni a questa parte ha un sapore diverso. La pista dove ha perso la vita in un tragico incidente quel Marco Simoncelli che stava rapidamente conquistando la vetta non solo delle classifiche strettamente sportive, ma anche quella del gradimento in un Circus che aveva imparato ad amarlo. Amare il suo essere così, allegro e sempre sorridente.

Uno che, quando lo incontravi, ti rimaneva stampato nel cuore. Lo hanno dimostrato i piloti, da Valentino Rossi (grande amico del Sic e molto commosso in pista) a Lorenzo, vecchi e giovani uniti sotto lo sguardo del padre Paolo, al seguito del padre del pilota scomparso Paolo hanno reso omaggio, nei giorni precedenti la gara, a Simoncelli. Un atto non formale, ma sentito dai piloti che non hanno mai dimenticato un campione in pista e anche nella vita. La gara a questo punto passa in secondo piano.

Basterà dire che Dovizioso ha dimostrato di trovarsi a proprio agio su questa pista, ma Marquez sembra in grado di controllare senza troppi affanni. La penultima tappa di questa MotoGp così intensa e spettacolare si potrà vedere, dunque, con lo streaming. Si tratta della soluzione che consente di vedere anche questo evento senza possedere alcun abbonamento tv. Ecco una rapida carrellata di tutte le opportunità per chi vuole sapere come capire come vedere la gara gratis.

Streaming MotoGp Malesia senza abbonamento tv

Chi non riuscirà a vedere la gara in diretta su Sky, che per questa gara gode dell’esclusiva delle immagini per l’Italia, dovrà provare ad isolarsi tra le mura domestiche per approfittare della soluzione che offre lo streaming del gran premio di MotoGp della Malesia a Sepang.

Se la diretta sarà un affare esclusivo dell’emittente del magnate australiano naturalizzato statunitense, l’occasione per rivedere le immagini di tutta la corsa la offrirà TV8, che potete trovare digitando il tasto otto sul digitale terrestre, che fa parte del mondo di Sky e ne condivide la qualità audio e video, oltre che la telecronaca in italiano. Chi si affiderà a TV8 per lo streaming italiano gratis del gran premio della Malesia di MotoGp dovrà sapere che questo fa parte dei dieci che non verranno trasmessi in diretta live anche su TV8 e quindi bisognerà attrezzarsi con lo streaming oppure aspettare la differita.

Opzione che impone di tapparsi occhi ed orecchie per non sapere il risultato finale prima di aver visto le immagini. Come accadrà in questo caso quandol’emittente manderà le immagini del Gran Premio della MotoGP in Malesia con qualche ora di ritardo. Ovviamente per vedere il Gran Premio in streaming si potrà utilizzare la piattaforma Sky Go, a patto di aver acquistato il pacchetto della MotoGp oppure, avendo a disposizione un decoder, si può scegliere anche di acquistare un singolo evento.

MotoGp streaming Malesia siti emittenti fuori dall’Italia

Anche il Gran Premio di MotoGp che si correrà in Malesia questo fine settimana attirerà masse di appassionati e tifosi che non vogliono perdere gli ultimi appuntamenti con uno degli sport più popolari e spettacolari al mondo. Lo streaming sarà ancora l’alternativa preferita, soprattutto da quelli che non hanno un abbonamento alla paytv, anche per vedere la corsa che si disputerà in Malesia.

Una delle alternative più utilizzate, di buona qualità e soprattutto legale anche per vedere in streaming la corsa in Malesia, è rappresentata dai siti delle emittenti satellitari. Come, per esempio: Honduras con Televicentro Malta con Public Broadcasting Services Limited, Paesi Bassi con Sanoma Media Netherlands, Macedonia con Makedonska Radio Televizija Irlanda con Raidió Teilifís Éireann, Portogallo con Rádio e Televisão de Portugal, Paraguay con Sistema Nacional De Television, Kosovo con Radio Television of Kosovo, Indonesia con Rajawali Citra Televisi Indonesia, Lussemburgo con Radio Television Luxembourg. In ogni caso, non tutti i siti web trasmettono le immagini in streaming per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza.

Come vedere MotoGp Malesia gratis senza abbonamento

Se avete ancora dei dubbi su come vedere il Gran Premio della MotoGp che si correrà in Malesia vigilia, ecco un altro modo per godersi lo spettacolo del circo a due ruote anche senza aver sottoscritto nessun contratto di abbonamento con una pay tv, in questo caso Sky che detiene in esclusiva per l’Italia i diritti Tv delle sfide della MotoGp.

Per vedere la gara della Malesia con lo streaming gratis, senza abbonamento e in maniera del tutto legale si può provare con le piattaforme dei bookmaker. Bisogna tenere anche in considerazione che si dovrà affrontare alcuni limiti associati alla necessità di registrarsi alla piattaforma prescelta e a quella di aprire un conto. Infine, per avere l’opportunità di usufruire di quest’altra modalità dello streaming, anche questa pienamente legale, bisognerà scommettere con una certa frequenza.

Il sito motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione. Il costo totale per vedere tutti i Gran Premi è di 139,95 euro nella versione MultiScreen, mentre scende a 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.