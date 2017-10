MotoGp Malesia streaming per vedere gara Sepang live gratis diretta

La coda fonale di questa MotoGp è più appassionante che mai. Certo l’esito della corsa disputata in Australia è stata quasi una sentenza per la vittoria del titolo con un Marquez che ha cacciato il classico coniglio dal cilindro e ha dimostrato di meritare la posizione che occupa e probabilmente la conquista dell’iride mondiale. Dovizioso, l’avversario che in sella alla sua Ducati ha provato a contendere allo spagnolo il trono di campione del mondo.

Certo l’esito delle prove ha dimostrato che il gap tra lo spagnolo e il ducatista non è poi così elevato in Malesia, ma la classifica purtroppo non è opinabile e dice con chiarezza che, a meno di clamorosi epiloghi lo spagnolo avrà la possibilità di gestire il margine di estrema sicurezza di trentatré punti che lo separa dal pilota romagnolo. Che però, da combattente quale è, ha già assicurato che darà il cento per cento fino alla fine del Moto Mondiale.

Lo spettacolo quindi sarà assicurato e avrà nelle Yamaha di Rossi e Vinales quelle variabili impazzite che potrebbero concorrere a sovvertire le previsioni che appaiono alquanto scontate. Trentatrè punti a due gare dalla fine comunque rappresentano un bel tesoretto per il pilota della Honda.

Che si è guadagnato ancora più stima e rispetto dell’avversario dopo il duello di Motegi e la straordinaria affermazione dello spagnolo nel Gran Premio successivo corso in Australia. Duello che continuerà ad appassionare tifosi anche nel Gran Premio della Malesia. Anche in questa circostanza lo streaming, quello legale e di buona qualità, sarà uno dei modi preferiti per vedere anche la gara di Sepang. Un appuntamento da vedere live gratis con le diverse modalità.

Vedere MotoGp Malesia in streaming gratis

Vedere il Gran Premio che si corre in Malesia in questo fine settimana in streaming significherà riuscire a vedere l’evento in maniera legale e anche gratis. Basta fare le ricerche nel modo giusto non affidandosi a quei siti che non rispettano i criteri legali. In questo caso lo streaming rappresenta anche l’unica alternativa per vedere la corsa della Malesia perché le immagini saranno mandate in esclusiva da Sky.

Chi possiede il decoder del network del magnate australiano Murdoch e ha sottoscritto un abbonamento al pacchetto della MotoGp può avere a disposizione anche lo streaming visto che l’emittente del magnate australiano Murdoch ha allestito anche l’apposita piattaforma streaming Sky Go dove si possono vedere immagini di qualità eccellente grazie all’impiego della tecnologia 4K e anche la telecronaca in italiano.

Però è necessario prima essere abbonati o, nella peggiore delle ipotesi, si può acquistare anche il singolo evento. In campo anche la possibilità offerta da TV8 per lo streaming italiano gratis del Gran Premio della Malesia. Questo Gran Premio farà parte di quelli che l’emittente per lo streaming non trasmetterà in diretta, ma solo in differita. È opportuno quindi decidere in fretta a quale alternativa affidarsi e fare le giuste ricerche per trovare lo streaming gratis e anche legale.

Siti fuori dai confini per streaming MotoGp Malesia

Chi sceglie di vedere in streaming, ovviamente legale e anche di buona qualità, la MotoGp ed è indeciso su come fare può provare a ricercare sul web i siti delle emittenti non italiane che potrebbero utilizzare questa opportunità per mandare le immagini live della corsa.

Le ricerche che verranno effettuate sono tese a trovare la piattaforma in grado di offrire un servizio streaming legale e di buona qualità. Per il Gran Premio della MotoGp che si correrà tra poche ore in Malesia si potrebbe provare con alcuni siti come:

Georgia Public Broadcasting in Georgia; Hrvatska radiotelevizija in Croazia; Yleisradio Oy in Finlandia; China Central Television in Cina; Radio Cadena Nacional in Colombia; Zweites Deutsches Fernsehen in Germania; Österreichischer Rundfunk in Austria; RedTeleSistema in Ecuador; Cyprus Broadcasting Corporation a Cipro; Radiotelevizija Bosne i Hercegovine in Bosnia ed Erzegovina.

MotoGp Malesia live streaming diretta gratis

Sta riscuotendo sempre maggior successo anche la nuova modalità che offre una valida alternativa per dove vedere anche il Gran Premio di MotoGp in Malesia. Si tratta de siti dei bookmaker, già seguiti da chi ama il mondo delle scommesse prima che offrisse questa possibilità. Provarci sarà facile, basta cliccare su una delle piattaforme dei bookmaker consapevoli del fatto che non sarà possibile sempre vedere gli eventi prescelti e di dover spesso sottostare all’obbligo di registrazione e dell’apertura di un conto online, oltre alla necessità di dimostrare di essere giocatori attivi.

Per chi cerca soluzioni alternative per iPhone e iPad e smartphone e tablet equipaggiati con sistema operativo Android, segnaliamo Official F1 App, attraverso cui avere gratuitamente a disposizione classifiche, notizie e video esclusivi, momenti salienti al termine della corsa, programmazione, team e posizioni dei piloti nel 2017. Infine per la MotoGp si può visitare il sito ufficiale motogp.com che propone le gare delle tre classi in diretta streaming e on demand in alta definizione.

L'intera stagione ha un costo di 139,95 euro nella versione MultiScreen e di 99,95 euro nella versione standard, da cui sono esclusi il layout personalizzato e la modalità 6 Live Feeds.