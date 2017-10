Bollette luce e gas: due motivi forti rincari in autunno-inverno

Due sono le regioni principali perchè le bollette di luce e gas dovrebbe aumentare in questo inverno, nonostante si prevedeva che l'unica che avrebbe avuto una crescita fosse quella del gas e tutto dipende da quella dell'elettricità che provoca la crescita dei costi del gas (oltre alla sua). Vediamo i motivi.

Primo motivo aumento.

Le scarse pioggie che vi sono state in questi periodo, ma anche dalla scorsa primavera in Italia, ha provocato meno ernegia idroelettrica prodotta dalle centrali. E le condizioni atmosferiche buone con anche poco vento hanno diminuito l'energia eolica e anche i grandi impianti fotovoltaici paradossalmente in questa situazione hanno prodotto meno energia di quanto ci si aspettava.

E in Italia, fatta da parte la grande quantità di energia che importiamo, questa energia elettrica serve per alimentare il riscalmente di case e uffici. Senza di queste, il 50% del gas nazionale che viene utilizzato per il riscaldamento avrà costi maggiori perchè la domanda sarà maggiore ed ecco spiegata la prima ragione dell'aumento delle bollette del gas, ma anche della stessa energia elettrica

Il secondo motivo del rialzo dei prezzi

Nello stesso tempo, il nostro principale importatore di energia elettrica, la nazione da cui la prendiamo maggiormente, la Francia, ha sia gli stessi problemi climatici peggiorati dal fatto che il Governo ha deciso di bloccare le centrali nucleari più vecchie, che sono ben ventinove, per una serie di interventi di controllo e di manutenzione in quando da ispezioni sono stati rilevati dei potenziali problemi.

E così la Francia non darà la consueta energia all'Italia e quella che darà,sarà a maggior costo. E così da una parte dovremo importare energia a maggior costo transalpina e dall'altra produrne noi di più sia elettrica che gas e viste anche le condizioni precedentemente spiegate ecco i motivi del perchè sia le bollette della luce e del gas aumenteranno

Sarà, dunque, molto importante risparmiare soprattutto sul riscaldamento e finore le temperature miti hanno aiutato, ma non sarà sempre così. Certo anche i termosifoni con le vaovole termostatistiche da quest'anno obbligatorie, aiuteranno e non poco se usate bene