Novembre: tutte le tasse da pagare

Sarà un mese con numerose scadenze fiscali quello di Novembre, in attesa di ulteriori tasse già stabilite per l'anno prossimo

Le tasse di Novembre

Novembre, anche epr via degli anticipi, come ogni anno sarà il mese se non il più elevato per le tasse, sicuramente uno dei due dell'anno con quello delle dichiarazioni. Anche perchè bisogna considerare che gli anticipi ormai sono arrivati al 99%. E' come se si pagasse già tutte o quasi le tasse dell'anno prossimo.

E come sempre la Cgia di Mestre conferma questa tendenza di imposte record da pagare per anche questo Novembr e indica anche dei numeri più o meno precisi, ovvero 55 miliardi versati da imprese, professionisti e cittadini.

La tassa più alta sarà come detto l'acconto Ires di 14 miliardi, seguita dall'iva con 1 miliardo in meno, mentre le ritenute di professsti, dipendenti e collabotori sarà quasi di 11 miliardi.

Altro due acconti saranno quelli dell'Irpef e dell'Irap, il primo di 7,7 miliardi il secondo di 6,8 miliardi, mentre di un miliardo per entrambe saranno le relative ritenute.

Da non dimenticare che a Dicembre, è vero che ci sarà la quattordicesima per molti, ma ci sarà da pagare l'ultima rata dell'Imu e della Tasi e per alcuni anche la Tari.

E poi l'anticipo dell'iva per le aziende.

Il prossimo Anno.

Le tasse per il prossimo anno avranno un aumento di circa 9 miliardi sicuri indicati dalla Ulm, ufficio studi. Peso fiscale che interesserà tutti i cittadini e le imprese soprattutto a livello di imposte locali, ma che potrebbero aumentare anche se andasse in porto la riforma del catasto.

Vi dovrebbero, poi essere meno detrazioni per i familiari a carico, o comunque, regole differenti che dovrebbro peggiorare la situazione di dievrsi nuclei familiari, così come l'aumento del bollo dell'auto per le auto che inquinano di più.

E le detrazioni su ristrutturazioni e i lavoro di risparmio energetico saranno per la maggior parte di chi deciderà di intraprenderle minori.

Per le imprese e professionisti non ci sarà L'iri, la tasa unica del 24%,c he doveva essere introdotta proprio da questo iter economico, ma sarà rimandata con un risparmio mancato di circa 2 miliardi.