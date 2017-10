Truffa via sms con un finto rimborso iva minaccia i conti correnti

Ancora truffe e questa volta arrivano via sms per un rimborso dell'Iva del 22% da Equitalia ed è un pericolo per il conto corrente

Truffa via sms per rimborso iva 22% ruba soldi dal conto corrente

Continuano le truffe e, invece, che diminuire aumentano così come è ancora alto chi ci casca nonostante tutto quello che si scrive per cercare di informare. E questa volta la truffa è sia pericolosa e sia diversa delle più comuni

Truffa rimborso iva del 22%

E' differente dalle altre perchè non avviene via email o attraverso Facebook o altri strumenti social, ma via Sms con un messaggino che annuncia il rimborso di una fantomatica iva del 22% deciso da Equitalia.

L'unica azione che viene chiesta all'utente è di linkare sul sito della banca di Cariparma che in realtà sembra identico a quello originale, ma già dall'url è chiaramente diverso ovvero www.cari-parma.it.

A quel punto se l'utente inserisce i suoi dati, i truffatori hanno in mano username e password del contocorrente e ne possono rubare i soldi liberamente.

Versioni differenti

Al momento la denuncia di questa nuova truffa via sms è stata fatta dallo Sportello dei diritti,

associazione dei consumatori, a cui è seguita la conferma e l'allarme della Polizia Postale e sembra essere legata solo a Banca di Parma.

Ma è fortamente probabili che analoghi sms siano inviati con nomi di altre banche o che lo potrebbero essere in futuro.

Massima attenzione, dunque, e occorre appena si riceve un sms del genere non fare nulla, non seguire il link e denunciarlo online alla Polista Postale.