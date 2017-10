Pensioni Ape Social, Pensioni Donna, Quota 41, Aspettative di Vita in Legge di Bilancio 2018

Quali sono i correttivi al vaglio dell'esecutivo per ape social e quota 41 e ulteriori possibili novità per le pensioni per la prossima Legge di Bilancio

Con la nuova Legge di Bilancio 2018 potrebbero arrivare correttivi alle ultime novità per le pensioni di ape social e quota 41, permettendo anche all'Inps di riesaminare alcune domande per l'accesso ad ape social e quota 41 già respinte. I correttivi dovrebbero infatti prevedere dei miglioramenti dei requisiti richiesti per l'accesso all'ape social ma, secondo le ultime notizie, tutto sarebbe ancora in forse. Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda le novità per le pensioni per le donne, già approvate e inserite nella nuova Legge di Bilancio 2018. Quali sono, dunque, le ulteriori novità per le pensioni che potrebbero ancora arrivare con la nuova Legge di Bilancio?

Pensioni: novità per ape social donna in Legge di Bilancio 2018

L’unica novità per le pensioni al momento approvate nella nuova Legge di Bilancio 2018 è l’ape social donna, he consentirà novità per lel pensioni per permettere ale lavoratrici di rientrare tra le categorie di persone che possono andare in pensione anticipata con l’ape social insieme a disoccupati, disabili e malati gravi e lavoratori usuranti. L’ape social donna prevede uno sconto contributivo per le lavoratrici di sei mesi per ogni figlio nato, fino ad un massimo di due anni in presenza di quattro figli, in modo da portare il requisito di pensione contributivo a 28 anni da 30 anni richiesti alle categorie di persone che possono accedere ad ape social e quota 41.

Pensioni: novità per ape social e quota 41 in Legge di Bilancio 2018

Possibili ulteriori novità per le pensioni che potrebbero rientrare nella nuova Legge di Bilancio 2018 riguardano modifiche alle novità per le pensioni di ape social e quota 41, approvate già, come sappiamo, dalla scorsa manovra ma ancora in attesa di entrare ufficialmente in vigore a causa della mancanza, fino a qualche tempo fa, dei relativi decreti attuativi. Pur essendo arrivati, sia per la novità per le pensioni di ape volontaria sia per la novità per le pensioni di ape social e quota 41, si attende ancora il via ufficiale alla possibilità di uscita con questi sistemi. E anzi, stando a quanto riportano le ultime notizie, ape social e quota 41 potrebbero ancora essere suscettibili di cambiamenti con la nuova Legge di Bilancio 2018. Cosa aspettarsi in merito?

Mentre si continua a parlare di poca disponibilità di risorse economiche e continuano ad essere presentati in Aula emendamenti di modifica alle misure già presentate, le ultime notizie parlano di possibili cambiamenti anche per ape social e quota 41, cambiamenti che dovrebbero consistere in miglioramenti dei requisiti di accesso a queste ultime novità per le pensioni già approvate dal precedente esecutivo. Al vaglio dell’esecutivo, secondo le ultime notizie, vi sarebbero infatti:

possibile estensione dei requisiti di pensione per l’accesso ad ape social e quota 41, che potrebbe portare ad un conseguente riesame delle domande presentate e che sono già state bocciate dall’Inps; estensione dell’ape social anche ai disoccupati che, al termine della Naspi per la disoccupazione, abbiano svolto un altro lavoro occasionale, purchè per meno di sei mesi, e siano stati pagati con i voucher; valorizzazione della contribuzione estera per il raggiungimento dei requisiti contributivi necessari per andare in pensione anticipata con l'ape social e la quota 41.

Pensioni: novità per aspettative di vita in Legge di Bilancio 2018

Ancora controversa, invece, la situazione sulla revisione delle aspettative di vita. Il segretario della maggioranza Renzi, nonostante le perplessità e le contrarietà della maggior parte degli esponenti, continua a sostenere che un blocco dell’età pensionabile è possibile. Ma il presidente dell’Inps prima ed esponenti dell’esecutivo poi, soprattutto tecnici del Tesoro, hanno chiaramente spiegato come una revisione delle aspettative di vita potrebbe avere solo un forte impatto negativo sui conti pubblici.

Questo sistema prevede dal prossimo primo gennaio 2019 l’aumento dell’età pensionabile di cinque mesi, passando dai 66 anni e sette mesi attuali ai 67 anni, in virtù proprio dell’aumento delle aspettative di vita. Tuttavia, dal 2015 ad oggi l’aspettativa di vita è diminuita, motivo per il quale il sistema di aumento dell’età pensionabile dovrebbe fermarsi. Proprio per rilanciare sulla richiesta di revisione del sistema delle aspettative di vita con conseguente blocco dell’età per andare in pensione, il prossimo 10 novembre le forze sociali hanno organizzato uno sciopero generale e iniziative collegate che il giorno successivo sfoceranno in una manifestazione nazionale.